Γιατί η Wall Street κάνει το μαύρο - άσπρο

Τα χρηματιστήρια βίωσαν τον Iούλιο, τον καλύτερο τους μήνα, από το Νοέμβριο του 2020, όταν είχαν εμφανιστεί οι πρώτες ενθαρρυντικές ειδήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων για τον Covid-19. Ο S&P 500, κατέγραψε τον Ιούλιο που πέρασε, άνοδο της τάξης του 7%, μέσα σε ένα περιβάλλον αύξησης των επιτοκίων, διεύρυνσης των ανησυχιών για τον ερχομό ύφεσης και μεικτής εικόνας εταιρικών αποτελεσμάτων, τόσο των λεγόμενων blue chips, όσο και των ψηφιακών εταιρειών. Και ενώ το 2020, οι αγορές είχαν υποδεχθεί τα θετικά νέα από το μέτωπο του covid, πως είναι δυνατόν σήμερα οι αγορές να υποδέχονται θετικά, το ενδεχόμενο ύφεσης;

Αρκετοί αναλυτές δίνουν απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα μέσω του ακόλουθου αρκτικόλεξου: TSMINTE. Δηλαδή "the stock market is not the economy”, που σημαίνει ότι τα χρηματιστήρια, δεν είναι η οικονομία. Και αναφέρουν δυο πρόσφατα παραδείγματα. Το ένα αφορά τη διετία 2020-2021 με τη ξαφνική ύφεση και την έκρηξη της ανεργίας, που όμως οδήγησαν τον S&P στο +50%. Και το δεύτερο αφορά το τρέχον έτος με τον υψηλό πληθωρισμό και την άνοδο των επιτοκίων, που αφού οδήγησαν τον S&P 500 στο -24%, του επέτρεψαν να αντιδράσει ανοδικά κατά 11%.

Στα ακόλουθα γραφήματα παρατηρούμε την πορεία του S&P 500 κατά τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκάμηνου, του τελευταίου μηνός και της τελευταίας εβδομάδας.

S&P 500 12 μήνες

S&P 500 30 ημέρες

S&P 500 7 ημερών

Ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε;

Η Fed έχει θέση σα νέο στόχο για το τελικό ύψος των επιτοκίων, τα επίπεδα του 2,25% - 2,50%, με τη υποσημείωση ότι θα πράξει όλα όσα απαιτούνται για τη μείωση του πληθωρισμού. Ας σημειώσουμε, ότι ορισμένα μέλη της Fed είχαν αναφερθεί μέσα στον Ιούνιο, για την ανάγκη αύξησης των επιτοκίων κατά 1% αντί για 0,75%, ανεβάζοντας τον τελικό στόχο για το τέλος του 2022, στο 3,4%

Σύμφωνα με την Fed, τα τρέχοντα επίπεδα των επιτοκίων θα «καλμάρουν» τη ζήτηση και την κατανάλωση, που έχουν ξεφύγει. Ωστόσο μια σειρά από άλλους δείκτες μεταξύ των οποίων και ο δείκτης ανεργίας, εξακολουθούν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρ’ όλο που η Redfin, η Coinbase και η Netflix ανακοίνωσαν πως θα προβούν σε απολύσεις.

Σε πρόσφατη έρευνα της JPMorgan Chase, μόλις το 19% των μεγάλων επιχειρήσεων έχουν μια θετική οπτική για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας μέσα το επόμενο 12μηνο, από 75% τον Ιούνιο του 2021. Αντίθετα, οι αρνητικές εκτιμήσεις έχουν αυξηθεί από το 10% στο 51%.

Όσον αφορά όμως τις εκτιμήσεις για την πορεία των δικών τους επιχειρήσεων, το 71% πιστεύει ότι θα ξεπεράσει η κρίση, το 73% ότι θα αύξηση του κύκλου εργασιών και το 57% ότι θα έχει μεγαλύτερα κέρδη.

Εκεί που τα αρνητικά δείγματα είναι ορατά από την αύξηση των επιτοκίων, είναι στα στεγαστικά δάνεια, όπου το 30ετές σταθερό επιτόκιο κινείται πέριξ του 6% από 3,1% προ δωδεκαμήνου, στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών που ξεπέρασαν το 16,5% και στη δανειοδότηση της αγοράς αυτοκινήτων, όπου το επιτόκιο έχει υπερβεί το 5%, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό από το 2020.

Το γενικότερο πνεύμα που επικρατεί στην Wall Street, είναι το 2022 θα πάει καλά και ότι οι τιμές των μετοχών όχι μόνο θα αντέξουν, αλλά θα αντιδράσουν κι άλλο. Οι όποιες ανησυχίες, εστιάζονται στο 2023. Ίσως για να διασκεδάσουν σε κάποιο βαθμό την ξαφνική στροφή στην επενδυτική αισιοδοξία και την αποστροφή του βλέμματος στην πραγματικότητα, όπως είχαμε περιγράψει στο άρθρο.

