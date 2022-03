Γιατί η ύψιστη ευρωπαϊκή διάκριση βρέθηκε σε κορεατικά χέρια;

Η είδηση της χθεσινής ημέρας για το χώρο του αυτοκινήτου ήταν η κατάκτηση από το Kia EV6 του μεγάλου ευρωπαϊκού τίτλου «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022». Και η είδηση αυτή έχει διπλή σημασία αφενός γιατί τον ύψιστο - για την γηραιά ήπειρο - τίτλο κατακτά ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο (πράγμα όχι και τόσο παράξενο), αλλά γιατί για πρώτη φορά στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο από την Κορέα: το Kia EV6.

Το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό crossover Kia EV6 ανακηρύχθηκε λοιπόν «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022» στα περίφημα βραβεία Αυτοκινήτου της Χρονιάς (Car of the year - COTY). Το νέο ηλεκτρικό Kia συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από μια κριτική επιτροπή που αποτελείται 59 εξειδικευμένους δημοσιογράφους αυτοκινήτου που προέρχονται από 22 ευρωπαϊκές χώρες.

Το Kia EV6, που μόλις άρχισε να διατίθεται και στην Ελλάδα, έλαβε συνολικά 279 βαθμούς, ακολουθούμενο από το Renault Mégane E-Tech (265 βαθμοί), το Hyundai Ioniq 5 (261 βαθμοί), το Peugeot 308 (191 βαθμοί), το Škoda Enyaq iV (185 βαθμοί), το Ford Mustang Mach-E (150 βαθμοί) και το Cupra Born (144 βαθμοί). Βλέπουμε λοιπόν ότι αφενός η παρουσία των πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων στην επτάδα που συμμετείχε στην τελική ψηφοφορία υπήρξε έντονη (τα έξι από τα επτά μοντέλα ήταν ηλεκτρικά), ενώ από την άλλη το μεγάλο κορεατικό γκρουπ της Hyundai συμμετείχε με δύο μοντέλα: αφενός με το EV6 και αφετέρου με το αδελφό μοντέλο Ioniq 5 – το οποίο χρειάστηκε να αντιμετωπίσει και να νικήσει το ηλεκτρικό Kia.

Σημειώστε ότι το Kia EV6 συμμετείχε προηγουμένως στη μεγάλη λίστα των υποψηφίων για το βραβείο μαζί με περισσότερα από εξήντα νέα μοντέλα που κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη το 2021. Ενώ το Νοέμβριο, η κριτική επιτροπή του COTY είχε επιλέξει από αυτή τη μεγάλη λίστα τα επτά επικρατέστερα.

"Είναι μια ωραία έκπληξη να βλέπεις το Kia EV6 να λαμβάνει αυτό το βραβείο. Ήταν καιρός να ανταμειφθούν η μάρκα και το Group, καθώς έχουν δουλέψει πολύ σκληρά για αυτό το αυτοκίνητο. Ο ρυθμός προόδου της Kia είναι πραγματικά εντυπωσιακός.” Τα λόγια αυτά δεν ανήκουν σε εκπρόσωπο της Kia, αλλά στον Frank Janssen, Πρόεδρο της κριτικής επιτροπής του COTY.

Τι είναι λοιπόν αυτό που έκανε τόσο ξεχωριστό το Kia EV6;

Χτισμένο στην περίφημη πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης του Hyundai Group, την Electric-Global Modular Platform (E-GMP), το EV6 είναι το πρώτο από τα επτά πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα που σκοπεύει να λανσάρει η Kia έως το 2026. Η πλατφόρμα αυτή βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική υψηλής τεχνολογίας η οποία διασφαλίζει ότι το EV6 δίνει τη διέξοδο σε πολλούς συμβιβασμούς που προκύπτουν στα ηλεκτρικά οχήματα που δημιουργούνται σε πλατφόρμες που αρχικά είχαν σχεδιαστεί για οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αυτή η ευφυής αρχιτεκτονική της E-GMP, προσφέρει στο EV6 όχι μόνο τους κορυφαίους εσωτερικούς χώρους, αλλά και την εντυπωσιακή αυτονομία των 528 χιλιομέτρων, συνδυασμένη με την εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση 800V που επιτρέπει στη μπαταρία να «ανέβει» από το 10% στο 80% της χωρητικότητάς της σε μόλις 18 λεπτά.

Στην καρδιά του Kia EV6 χτυπά μια ενεργειακά πυκνή μπαταρία νικελίου-κοβαλτίου-μαγγανίου, διαθέσιμη σε δύο μεγέθη (58,0 kWh και 77,4 kWh). Αυτό το πακέτο χαμηλά τοποθετημένο και κάτω από το δάπεδο προσφέρει ενέργεια σε διατάξεις ηλεκτροκινητήρων για εκδόσεις με πίσω κίνηση (RWD) και κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD) με την ισχύ να κυμαίνεται μεταξύ 167 και 576 ίππων (έκδοση GT - διαθέσιμη μέσα στο 2022).

Σημειώστε ότι Kia EV6 φτάνει τα 4.680 mm σε μήκος, τα 1.880 mm σε πλάτος και τα 1.550 mm σε ύψος, με το εξαιρετικό μακρύ μεταξόνιο των 2.900 χιλιοστών όχι μόνο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός “οπτικά” πιο σταθερού μοντέλου με μεγάλη «βάση στήριξης», αλλά και να προσφέρει τους κορυφαίους χώρους για επιβάτες που αναφέραμε. Παράλληλα, το Kia EV6 παρουσιάζει ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο συνδεσιμότητας και ασφάλειας, αλλά και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Η υψηλή ποιότητα κατασκευής είναι επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Kia EV6 ενώ το δικό του ρόλο στη διαμόρφωση του όλου «πακέτου» παίζει και το design, που απεικονίζει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Kia «Opposites United», η οποία εμπνέεται από τις αντιθέσεις που υπάρχουν στη φύση και την ανθρωπότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βραβείο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2022 είναι το τελευταίο σε ένα μεγάλο «σερί» διεθνών διακρίσεων για το EV6, από το λανσάρισμά του, πέρυσι, μέχρι σήμερα. Ανάμεσά τους τα: «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022» του περιοδικού What car, «Crossover of the Year» στα βραβεία TopGear.com 2021, η διάκριση «Premium» στα βραβεία Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2022 και κοινός νικητής των εναρκτήριων βραβείων «Best Cars of the Year» 2021/2022.

Τα παραπάνω θεωρούμε ότι δίνουν το δικαίωμα στον Jason Jeong, Πρόεδρος τη Kia Europe, να σχολιάσει: «Είναι μεγάλη τιμή που κερδίσαμε το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022 με το EV6, το πρώτο Kia που κέρδισε αυτό το διάσημο βραβείο. Το EV6 είναι πραγματικά μια εξέλιξη ορόσημο που έχει σχεδιαστεί εξαρχής για να κάνει την ηλεκτρική μετακίνηση διασκεδαστική, βολική και προσιτή συνδυάζοντας μια εξαιρετικά εντυπωσιακή πραγματική αυτονομία οδήγησης, εξαιρετικές δυνατότητες γρήγορης φόρτισης, ένα ευρύχωρο εσωτερικό υψηλής τεχνολογίας και μια πραγματικά ανταποδοτική οδηγική εμπειρία. Το EV6 είναι ένα συναρπαστικό σημάδι του τι πρόκειται να έρθει ακόμα στην εξελισσόμενη ηλεκτροκίνητη γκάμα μας».