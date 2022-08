Γιατί η Τουρκία θυμήθηκε τους S-300 και τα νέα «κόλπα» με πτήσεις drones

Shutterstock

Μια νέα τακτική, με στόχο την ενοχοποίηση της Ελλάδας για την ένταση στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και συγχρόνως την απόκτηση επιχειρημάτων και εντός του ΝΑΤΟ για την προώθηση της θέσης για αποστρατικοποίηση των νησιών αλλά και για τη νομιμοποίηση της απόκτησης εκ μέρους της των ρωσικών S-400 υιοθετεί τις τελευταίες εβδομάδες η Τουρκία.

Οι συνεχείς καταγγελίες για «παρενοχλήσεις τουρκικών μαχητικών από ελληνικά μαχητικά απαντώνται δια της διπλωματικής οδού από την Αθήνα όμως δημιουργούν προβληματισμό στο ΝΑΤΟ και προκαλούν «αμυντική» στάση των επιτελών της Συμμαχίας, που ακολουθούν την πάγια γραμμή για μη εμπλοκή στις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Η Τουρκία επιχειρεί να επενδύσει όμως και στο γεγονός ότι όχι μονο η ίδια αλλά και οι Αμερικανοί δεν αναγνωρίζουν ως εναέριο χώρο της Ελλάδας τα 10 ν.μ. και έτσι θεωρεί ότι μπορεί να εμφανίσει την Ελλάδα ως παρανομούσα όταν αναγνωρίζει και αναχαιτίζει αεροσκάφη τα οποία χωρίς σχέδια πτήσης εισέρχονται στον εναέριο χώρο μεταξύ των 6 και 10 ν.μ..

Η Τουρκία μετά από σχεδόν 24 χρόνια θυμήθηκε τους S-300, οι οποίοι είχαν αγοραστεί από την Κύπρο, αλλά λόγω της αντίδρασης της Τουρκίας και με τις ευλογίες των Αμερικανών κατέληξαν τελικά με απόφαση της κυβέρνησης Κληρίδη και με ισχυρή παρότρυνση της κυβέρνησης Σημίτη, στην Κρήτη.

Η καταγγελία της Τουρκίας ότι τουρκικά μαχητικά εγκλωβίστηκαν από τα ραντάρ των S-300 (κάτι που διαψεύστηκε από ελληνικές στρατιωτικές πηγές δεν έχει ως στόχο μόνο να προβάλει την Ελλάδα ως υπεύθυνη για την πρόκληση εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο).

Αλλά με την έγερση του ζητήματος αυτού η Τουρκία επιδιώκει να πείσει ότι δεν είναι η μοναδική χώρα του ΝΑΤΟ που έχει στην κατοχή της ρωσικά πυραυλικά συστήματα και συνεπώς είναι άδικη η «τιμωρία» που υφίσταται από τις ΗΠΑ με την επιβολή κυρώσεων για την προμήθεια των υπερσύγχρονων S-400.

Βεβαίως κάθε άλλο παρά είναι συγκρίσιμες οι δύο υποθέσεις, καθώς οι S-300 κατέληξαν στην Ελλάδα με πρωτοβουλία των Αμερικανών προκειμένου να αποφευχθεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση στην Κύπρο (1998) και εντάχθηκαν επιχειρησιακά στο αντιαεροπορικό σύστημα της Ελλάδας με τρόπο συμβατό με τις συμμαχικές υποχρεώσεις.

Αντιθέτως η Τουρκία σε μια περίοδο που άρχιζαν να διαφαίνονται τα πρώτα βαριά σύννεφα στις σχέσεις της Ρωσίας με την Δύση και αντιδρώντας στην άρνηση των Αμερικανών να δεχτούν τους τελεσιγραφικούς όρους για τις προϋποθέσεις απόκτησης των Patriot στράφηκε προς τον Β. Πούτιν εξασφαλίζοντας την αγορά των S-400 οι οποίοι αποτελούν απειλή για τα αμερικανικά μαχητικά F-35 .

Η κίνηση της Τουρκίας όμως είχε και πολιτικό περιεχόμενο, καθώς ήθελε με την αγορά των S-400 να δείξει την αυτονομία της έναντι των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ αλλά και της Δύσης και την δυνατότητα της να κινηθεί σε άλλες κατευθύνσεις.

Όμως η σύγχυση την οποία προκαλεί με την «καταγγελία» περί λοκαρίσματος τουρκικών μαχητικών από τους S-300 που έχουν τη βάση τους στην Κρήτη, θα χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά από το τουρκικό λόμπι στις ΗΠΑ που προσπαθεί με κάθε τρόπο και ξοδεύοντας εκατομμύρια δολάρια, να υπονομεύσει την στάση του Κογκρέσου που και έχει επιβάλει κυρώσεις λόγω της αγοράς των S-400 και απειλεί να μπλοκάρει την πώληση F-16 στην Τουρκία.

Όμως οι τουρκικές καταγγελίες έρχονται σε μια περίοδο που σύμφωνα με πληροφορίες και η Αθήνα έχει επιλέξει μια περισσότερο αποφασιστική στάση στον αέρα του Αιγαίου. Το ΓΕΕΘΑ έχει δώσει σύμφωνα με πληροφορίες οδηγίες για πιο «σφιχτό μαρκάρισμα» των Τούρκων όταν προβαίνουν σε παραβιάσεις του ΕΑΧ και παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας,ακόμη και όταν βαφτίζουν τις τουρκικές ασκήσεις και εξόδους αεροσκαφών, ως «Νατοϊκές».

Η ευρηματικότητα της Τουρκίας όμως δεν εξαντλείται σε όλα αυτά. Στις 28 Αυγούστου εξέδωσε παράτυπη ΝΟΤΑΜ για πτήσεις DRONES στο Αιγαίο για «περιβαλλοντική προστασία και αποστολές υποστήριξης Ερευνας και Διάσωσης» σε περιοχές που κάλυπταν ακόμη και το μέσον του Αιγαίου.

Είχε προηγηθεί υποβολή αιτήματος στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές το οποίο όμως τροποποιήθηκε καθώς οι περιοχές αυτές επικάλυπταν περιοχές εθνικής κυριαρχίας και βεβαίως την περιοχή ελληνικής αρμοδιότητας για ΄Ερευνα και Διάσωση τις οποίες σκοπίμως η τουρκική ΝΟΤΑΜ χαρακτήριζε «διεθνή εναέριο χώρο».

Οι ελληνικές Αρχές με την ΝΟΤΑΜ που εξέδωσαν χαρακτηρίζουν «άκυρη» την τουρκική Αναγγελία καθώς αντιβαίνει τους κανόνες του ICAO και αφορούν περιοχή που η υπεύθυνη Αρχή είναι η Ελληνική και επισημαίνει ότι η απόρριψη του τουρκικού αιτήματος έγινε καθώς αυτό δεν ήταν συμβατό με τους κανόνες οτυ ICAO καθώς και με το διεθνές δίκαιο, ενώ η τουρκική ΝΟΤΑΜ «επικαλύπτει περιοχές εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας» και την SEARCH AND RESCUE REGION που είναι υπό ελληνική ευθύνη μέσω του συντονισμού του Κέντρου του Πειραιά (JRCC PIRAEUS).

Οι ελληνικές Αρχές προειδοποιούν ότι με τη στάση της η Τουρκία όχι μόνο αδιαφορεί για την ασφάλεια της Γενικής Εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών αλλά προκαλεί επίσης αναστάτωση στην Πολιτική Αεροπορία ζητώντας τη μακρόχρονη δέσμευση του εναέριου χώρου και μπλοκάροντας τις πιο οικονομικές πτήσεις θέτοντας σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα και κανονικότητα της διεθνούς αεροπορικής κυκλοφορίας» και συνεπώς δηλώνει η Ελληνική Αρχή «οι περιοχές που ζητήθηκαν (από την Τουρκία) δεν είναι διαθέσιμες».

Οι τουρκικές και ελληνικές NOTAM’s:

LTBB ISTANBUL/SEHIR-CITY,FIR,ACC,FIC,ATFMU

A5734/22 (Issued for LTBB LGGG) - NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

REF (A) GREEK WARNING NOTAM A2702/22

REF (B) TURKISH WARNING NOTAM A5675/22

TURKIYE REQUESTED THE GREEK AIS TO PROMULGATE APPROPRIATE NOTAM REGARDING THE UNMANNED ACFT FLIGHTS FOR THE ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAR SUPPORT MISSION. HOWEVER, THE NOTAM IN REF (A) PROMULGATED BY GREEK CAA IN RESPONSE TO THE TURKISH NOTAM REQUESTS IS IRRELEVANT.

THE VIEWS EXPRESSED IN TURKISH NAVIGATION WARNING NOTAM IN REF (B) WITH RESPECT TO TURKISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAR SUPPORT MISSION WITHIN INTERNATIONAL WATERS AND AIRSPACE REMAIN UNCHANGED AND THE NOTAM IN REF (B) IS VALID AND EFFECTIVE. THE GREEK NOTAM IN REF (A) IS NULL AND VOID.

TURKIYE ALSO WOULD LIKE TO EMPHASIZE THAT NO FURTHER EXPLANATION WILL BE GIVEN TO ANY OBJECTION RAISED TO TURKISH NOTAM IN REF (B). 28 AUG 07:20 2022

UNTIL 26 SEP 04:00 2022. CREATED: 28 AUG 07:20 2022

A5675/22 (Issued for LTBB LGGG PART 4 OF 4) - 5TH AREA:

A. LATERAL LIMITS: 393837N0251543E 392010N0250859E 391834N0243731E

385345N0245504E 382234N0243626E 380627N0245926E 384454N0252643E

384311N0261201E 384837N0261728E 390711N0253503E 392329N0254213E

393707N0253009E

B. VERTICAL LIMITS: 16000FT AMSL-23000FT AMSL

6TH ROUTE:

A. LATERAL LIMITS: 391910N0244751E 394735N0242936E 402424N0245011E

401420N253506E 1NM EITHER SIDE OF THE LINE

B. VERTICAL LIMITS: 16000FT AMSL-23000FT AMSL

4.PROCEDURES FOR EXERCISE AIRCRAFT:

A. THE FLIGHTS WILL BE CONDUCTED UNDER VFR CONDITIONS AND UNDER THE POSITIVE RADAR CONTROL.

B. EXERCISE AIRCRAFT SHALL DISPLAY ANTI/COLLISION AND NAVIGATION LIGHTS CONTINUOUSLY.

5.PROCEDURES FOR NON-EXERCISE AIRCRAFT:

IN THE INTEREST OF FLYING SAFETY DURING THE EXERCISE NON-EXERCISE AIRCRAFT ARE STRONGLY ADVISED NOT TO FLY WITHIN THE EXERCISE AREA DESCRIBED ABOVE. 16000FT AMSL - 23000FT AMSL PART 4 OF 4, 26 AUG 20:00 2022

UNTIL 26 SEP 04:00 2022. CREATED: 25 AUG 09:31 2022

A5675/22 (Issued for LTBB LGGG PART 1 OF 4) - NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

1-TURKIYE REQUESTED THE GREEK AIS TO PROMULGATE APPROPRIATE NOTAM FOR THE EXERCISE AREA LOCATED IN INTERNATIONAL WATERS WITHIN ATHINAI FIR. REGARDING THE TURKISH NAVY SHALL MAKE 'ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAR SUPPORT MISSION' FLIGHT IN INTERNATIONAL WATERS WITHIN ATHINAI FIR BETWEEN 26 AUG 2022-26 SEP 2022 WITH REF 110914 LTAAYNYX AUG 2022.

GREEK AIS DID NOT PROMULGATE APPROPRIATE NOTAM FOR THE EXERCISE AREA IN ACCORDANCE WITH OUR REF MESSAGE REF 110914

LTAAYNYX AUG2022. UNDER THESE CIRCUMSTANCES DUE TO THE INSISTENT ATTITUDE OF GREECE, TURKIYE IS LEFT WITH NO OTHER ALTERNATIVE BUT TO TAKE ITS OWN INITATIVE TO PROMULGATE THE NECESSARY NOTAM FOR THE EXERCISE AREA.

TURKIYE WILL TAKE NECESSARY MEASURES FOR THE SAFETY OF THE GENERAL AIR TRAFFIC AS SHE DID IN THE PAST AND IS ALWAYS READY FOR COOPERATION AND COORDINATION IN THIS RESPECT.

2- THE NOTAM INFORMATION FOR THE EXERCISE AREA IS AS FOLLOWED. TURKISH NAVY SHALL MAKE 'ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAR SUPPORT MISSION' FLIGHT IN INTERNATIONAL WATERS WITHIN ATHINAI FIR AS DESCRIBED BELOW:

PART 1 OF 4. 26 AUG 20:00 2022 UNTIL 26 SEP 04:00 2022. CREATED: 25 AUG 09:31 2022

A5675/22 (Issued for LTBB LGGG PART 2 OF 4) - DATE AND TIME: AUG 26 2000-AUG 27 0400, AUG 27 1800-AUG 28 0400, AUG

28 1800-AUG 29 0400, SEP 02 1800-SEP 03 0400, SEP 03 1800-SEP 04

0400, SEP 04 1800-SEP 05 0400, SEP 06 0500-1700, SEP 09 1800-SEP 10

0400, SEP 10 1800-SEP 11 0400, SEP 11 1800-SEP 12 0400, SEP 13

0500-1700, SEP 16 1800-SEP 17 0400, SEP 17 1800-SEP 18 0400, SEP 18

1800-SEP 19 0400, SEP 20 0500-1700, SEP 23 1800-SEP 24 0400, SEP 24

1800-SEP 25 0400, SEP 25 1800-SEP 26 0400

1ST ROUTE:

A. LATERAL LIMITS: 361713N0283517E 353559N0275257E 360326N0271753E 1NM EITHER SIDE OF THE LINE

B. VERTICAL LIMITS: 16000FT AMSL-23000FT AMSL

1ST AREA:

A.LATERAL LIMITS: 360759N0272341E 360130N0271501E 360102N0265846E 360748N0265111E 362049N0270732E 360759N0272343E

B. VERTICAL LIMITS: 16000FT AMSL-23000FT AMSL

2ND ROUTE:

A. LATERAL LIMITS : 361609N0270129E 362423N0265047E 363959N0264012E 1NM EITHER SIDE OF THE LINE

B. VERTICAL LIMITS: 16000FT AMSL-23000FT AMSL

2ND AREA:

A.LATERAL LIMITS : 364002N0264346E 364000N0263615E 364656N0262416E 365318N0263300E 365322N0264308E 364002N0264346E

B. VERTICAL LIMITS: 16000FT AMSL-23000FT AMSL

PART 2 OF 4. 26 AUG 20:00 2022 UNTIL 26 SEP 04:00 2022. CREATED: 25 AUG 09:31 2022

LGGG ATHINAI (ACC,FIC,FIR,UIR)

A2702/22 (Issued for LGGG PART 1 OF 3) - NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

REF (A) TURKISH NOTAM A5675/22 (250922 EUECYIYN AUG 2022), TURKISH NOTAM REQUEST MESSAGE 110914 LTAAYNYX AUG 2022.

REF (B) GREEK COORDINATION MESSAGE 191329 LGACYAYC AUG 2022.

THIS NOTAM IS ISSUED TO STATE THAT THE REF (A) TURKISH NOTAM

A5675/22 (250922 EUECYIYN AUG 2022) IS NULL AND VOID SINCE IT REFERS TO TURKISH ACTIVITIES WITHIN ATHINAI FIR, WHERE THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO PROMULGATE NOTAMS IN ACCORDANCE WITH ICAO RULES AND REGULATIONS IS THE HELLENIC CAA THROUGH ITS APPROPRIATE AIS UNIT AND THE ONLY RESPONSIBLE AUTHORITY FOR THE SAFETY OF THE AIR TRAFFIC IS THE HELLENIC CAA THROUGH THE ATS UNITS.

GREECE'S REFUSAL TO PROMULGATE A NOTAM FOLLOWING THE TURKISH REQUEST IS DUE TO THE FACT THAT TURKEY INSISTS TO SUBMITTING REQUESTS THAT ARE NOT IN LINE WITH ICAO RULES, REGULATIONS AND RECOMMENDATIONS AS WELL AS WITH INTERNATIONAL LAW AND ALSO REFUSES TO COORDINATE WITH THE ONLY COMPETENT AUTHORITY WITHIN ATHINAI FIR, THE HCAA.

PART 1 OF 3. 26 AUG 20:00 2022 UNTIL 26 SEP 04:00 2022. CREATED: 26 AUG 11:30 2022

A2702/22 (Issued for LGGG PART 2 OF 3) -

AS IT HAS BEEN CONSISTENTLY NOTED IN THE PAST AND WITH THE REF (B) 191329 LGACYAYC AUG 2022 GREEK COORDINATION MESSAGE, WHICH WAS IGNORED BY TURKEY, PARTS OF THE AREA MENTIONED IN TURKISH NOTAM A5675/22 (250922 EUECYIYN AUG 2022) OVERLAP AREAS OF NATIONAL SOVEREIGNTY OF GREECE.

ADDITIONALLY, SEARCH AND RESCUE REGION UNDER GREEK RESPONSIBILITY COINCIDES WITH ATHINAI FIR, AS MENTIONED IN GREEK COORDINATION MESSAGE 191329 LGACYAYC AUG 2022, THROUGH THE JRCC PIRAEUS WHICH IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO COORDINATE SAR SUPPORT MISSION

PART 2 OF 3. 26 AUG 20:00 2022 UNTIL 26 SEP 04:00 2022. CREATED: 26 AUG 11:30 2022

A2702/22 (Issued for LGGG PART 3 OF 3) -

ACTIVITIES, AS REFERRED TO IN THE TURKISH NOTAM REQUEST MESSAGE 110914 LTAAYNYX AUG 2022. MOREOVER, TURKEY, IGNORING HCAA'S COORDINATION MESSAGE, NOT ONLY DISREGARDS THE SAFETY OF THE GENERAL AIR TRAFFIC WITHIN ATHINAI FIR BUT ALSO CAUSES DISRUPTION TO THE CIVIL AVIATION BY REQUESTING LONG-TERM RESERVATION OF AIRSPACE AND BY BLOCKING MOST ECONOMIC

FLIGHT LEVELS, THUS COMPROMISING EFFICIENCY AND REGULARITY OF

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION TRAFFIC.

CONSEQUENTLY, THE AREAS AS REQUESTED ARE NOT AVAILABLE.

FOR THE ABOVE MENTIONED REASONS THE TURKISH NOTAM A5675/22 (250922

EUECYIYN AUG 2022) IS NULL AND VOID AND NOT APPLICABLE TO ATHINAI FIR.

END PART 3 OF 3. 26 AUG 20:00 2022 UNTIL 26 SEP 04:00 2022. CREATED: 26 AUG