Για ρωσικά αντίποινα προετοιμάζονται οι Ουκρανοί μετά την βύθιση του καταδρομικού «Moskva»

Για ρωσικά αντίποινα προετοιμάζονται οι Ουκρανοί για τη βύθιση του καταδρομικού «Moskva». «Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι δεν θα μας συγχωρέσουν την επίθεση», δηλώνει το Κίεβο. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας χτυπήθηκε από δύο ουκρανικής κατασκευής πυραύλους Neptune. Σύμφωνα με τη Μόσχα, στο καταδρομικό ξέσπασε φωτιά που προκάλεσε την ανατίναξη των πυρομαχικών, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό ότι χτυπήθηκε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων στο Κίεβο.

Το πλήρωμα του καταδρομικού Moskva δεν μπορεί να έχει σωθεί, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του ουκρανικού στρατού, η οποία εκτίμησε πως η Μόσχα «δεν θα συγχωρήσει» στο Κίεβο τη βύθιση αυτού του σκάφους «συμβόλου των ιμπεριαλιστικών φιλοδοξιών της».

«Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι δεν θα μας συγχωρέσουν», την επίθεση στο Moskva, δήλωσε η Νατάλια Γκουμενιούκ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της νότιας περιοχής της Ουκρανίας, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Το πλήγμα εναντίον του Moskva, ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας που επλήγη από ουκρανικούς πυραύλους Neptune, «δεν έπληξε μόνο το σκάφος, έπληξε και τις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες του εχθρού», εκτίμησε.

«Παρακολουθήσαμε τα σκάφη που προσπαθούσαν να έλθουν σε βοήθεια, όμως ακόμη και οι δυνάμεις της φύσης ήταν με την πλευρά της Ουκρανίας», γιατί «μια καταιγίδα εμπόδισε τη διάσωση του σκάφους και την απομάκρυνση του πληρώματος», είπε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, πως δεν μπορεί να δώσει λεπτομέρειες προς το παρόν για την τύχη του πληρώματος, ελλείψει «αξιόπιστων δεδομένων».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε χθες πως το πλήρωμα -τουλάχιστον 500 άτομα- «απομακρύνθηκε προς άλλα σκάφη του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας που βρίσκονταν εκεί κοντά». Όμως, δεν διευκρίνισε αν επρόκειτο για το σύνολο του πληρώματος ούτε έδωσε οποιαδήποτε λεπτομέρεια.

Επίσης, η Μόσχα δεν επιβεβαίωσε αν το σκάφος υπέστη επίθεση με πυραύλους, λέγοντας μόνο πως είχε ξεσπάσει πυρκαγιά πάνω στο πλοίο εκτόξευσης πυραύλων μήκους 186 μέτρων, με αποτέλεσμα να εκραγούν πυρομαχικά. Και πως το καταδρομικό βυθίστηκε στη συνέχεια στην προσπάθεια ρυμούλκησης προς το πιο κοντινό λιμάνι.

Η Γκουμενιούκ είπε πως η Ουκρανία περιμένει τώρα αντίποινα της Μόσχας, που έπληξε ήδη στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας ένα εργοστάσιο νοτιοδυτικά του Κιέβου που κατασκευάζει τους πυραύλους Neptune οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τους Ουκρανούς, εναντίον του Moskva, και απείλησε να εντείνει τις επιθέσεις της στην πρωτεύουσα.

«Έχουμε πλήρη συνείδηση πως οι επιθέσεις εναντίον μας θα ενταθούν, ότι ο εχθρός θα εκδικηθεί, ότι θα υπάρξουν επιθέσεις με πυραύλους και βομβαρδισμοί πυροβολικού. Είμαστε έτοιμοι, θα τους αντικρούσουμε».

Νεκρός ο κυβερνήτης του ρωσικού καταδρομικού Moskva

Ο καπετάνιος του πολεμικού πλοίου Moskva σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια έκρηξης και επακόλουθης πυρκαγιάς στο πλοίο, σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα Evening Standard.

Ο πρώτος καπετάνιος, Άντον Κούπριν, 44 ετών, σκοτώθηκε μετά το χτύπημα στο πολεμικό πλοίο από δύο ουκρανικούς πυραύλους Neptune, σύμφωνα με πηγές του Κιέβου.

«Πέθανε κατά τη διάρκεια έκρηξης και της πυρκαγιάς που προκλήθηκε στη ναυαρχίδα του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών του Κιέβου.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε: «Δεν θρηνούμε».

H πληροφορία μεταδίδεται και από ουκρανικά μέσα.

The commander of cruiser "Moskva", Anton Kuprin, died during explosion and fire on board. This was reported by the adviser to Minister of Internal Affairs of #Ukraine Anton Gerashchenko.



Captain Anton Kuprin gave the order to bombard #Snake Island on the first day of the war.