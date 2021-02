Για πρώτη φορά στη Νορβηγία αμερικανικά βομβαρδιστικά Β-1 για ασκήσεις-μήνυμα στη Ρωσία

Περίπου από 200 Αμερικάνοι αεροπόροι από τη Βάση Dyess του Τέξας, και μια εκστρατευτική μοίρα βομβαρδιστικών B-1 Lancer έφτασαν χθες στη Νορβηγία για να υποστηρίξουν αποστολές στην περιοχή, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ.

Είναι η πρώτη φορά που η αμερικανική πολεμική αεροπορία αποστέλλει βομβαρδιστικά στη Νορβηγία, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αυξανόμενη σημασία της περιοχής της Αρκτικής για την αμυντική στρατηγική των ΗΠΑ.

