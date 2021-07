ΓΓ Συμβουλίου Ευρώπης για Βαρώσια: Αντιστροφή της απόφασης και επανέναρξη του διαλόγου

Η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μαρία Πετσίνοβιτς Μπούριτς, εκφράζει ανησυχία για τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβησαν ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στις 20 Ιουλίου ζητώντας αντιστροφή των τουρκικών ενεργειών στα Βαρώσια και εκφράζοντας παράλληλα ετοιμότητα να υποστηρίξει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών προς τον σκοπό αυτό.



«Τέτοια μονομερή δράση είναι λυπηρή, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία αναγνωρίζονται πλήρως από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ζητούμε την αντιστροφή αυτής της απόφασης. Ο διάλογος μεταξύ των δύο κοινοτήτων πρέπει να συνεχιστεί», λέει η κ. Μπούριτς.



Η ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης εκφράζει παράλληλα την ελπίδα ότι η προεδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Βαρώσια θα συμβάλει στην επανέναρξη των συνομιλιών. «Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι έτοιμο να υποστηρίξει τις προσπάθειες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών προς την κατεύθυνση αυτή. Τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά με βάση τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις εγγυήσεις που παρέχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», καταλήγει η κ. Μπουριτς.

My statement on developments in the Varosha area is available here: https://t.co/rBpyWRJac4