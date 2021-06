Γεύμα εργασίας του Ν. Δένδια με τον Μασρούρ Μασούντ Μπαρζανί

Γεύμα εργασίας με τον πρωθυπουργό της Περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν Μασρούρ Μασούντ Μπαρζανί πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

During working lunch, FM @NikosDendias & Kurdistan Region of Iraq PM @masrour_barzani discussed recent dvpts in #MiddleEast



