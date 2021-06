Γεροτζιάφας: Η στρατηγική της επόμενης μέρας της πανδημίας - Ο ρόλος της νέας γενιάς εμβολίων

AP images

Τη στρατηγική της επόμενης ημέρας αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού προτείνει επιστημονική ομάδα, από κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα του πλανήτη, με επικεφαλής τον Διευθυντή του τμήματος Cancer, Biology and Therapeutics INSERM U938 και καθηγητή Αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, Γρηγόρη Γεροτζιάφα.



Σχετικό άρθρο δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Thrombosis and Haemostasis υπό τον τίτλο «Ανάγκη για επικαιροποιημένη, σφαιρική και δίκαιη στρατηγική αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19» (The COVID-19 pandemic and the need for an integrated and equitable approach: An international expert consensus paper).

Πιθανό το τέταρτο κύμα



Οι 55 συγγραφείς από 32 χώρες από τις πέντε ηπείρους (μεταξύ των οποίων ΗΠΑ, Ρωσία, και Κίνα) αξιολογώντας τα διαθέσιμα επιστημονικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα που αφορούν στην πανδημία διαπιστώνει ότι η ανθρωπότητα εξακολουθεί να βιώνει μακράς διάρκειας καταστροφική κρίση δημόσιας υγείας.



Εξαιτίας μάλιστα των μεταλλαγμένων στελεχών του κορωνοϊού «έχει αναγνωριστεί η ανάγκη μιας δεύτερης και τρίτης γενιάς εμβολίων τόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) όσο και από τις εθνικές κυβερνήσεις» υπενθυμίζει η επιστημονική ομάδα και θεωρεί ότι τέταρτο επιδημικό κύμα είναι πιθανό και οι αντοχές των πολιτών αλλά και των οικονομιών σε πολιτικές όπως το lockdown έχουν πια εξαντληθεί.



«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ισορροπημένη και ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των εξάρσεων της COVID-19 βασισμένη σε τρεις άξονες: την πρόληψη της λοίμωξης SARS-CoV-2, την ανίχνευση και έγκαιρη διάγνωση των ασθενών που κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά και την πρόβλεψη για έγκαιρη ιατρική φροντίδα», υποστηρίζουν μεταξύ άλλων οι επιστήμονες.