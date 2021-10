Γερμανοί «Πράσινοι»: Κοινοί κανόνες για εξαγωγές όπλων σε τρίτες χώρες

Πρόταση για τη θέσπιση κοινών κανόνων εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες, σε επίπεδο ΕΕ και ενός «κοινού οργανισμού εκτίμησης κινδύνου» που θα αναλύει και θα δίνει το «πράσινο φως» για την πραγματοποίησή τους ή για την απαγόρευσή τους που σε περίπτωση μη τήρησής του από ένα κράτος - μέλος θα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κατέθεσε η Γερμανίδα ευρωβουλευτής Hannah Neumann των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όπως αναφέρει η express.uk σε περίπτωση που γίνει αποδεκτό από την Κομισιόν η εν λόγω πρόταση για συντονισμό των εξαγωγών όπλων, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορεύσει τις εξαγωγές όπλων σε μια συγκεκριμένη χώρα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που θα επηρέαζε και τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Τουρκία.

Στην ίδια πρόταση αναφέρεται ότι η τελική απόφαση θα παραμείνει στο κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά αν αυτό ήταν αντίθετο με τη σύσταση της Επιτροπής, θα έπρεπε να εξηγήσει την απόφασή του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν οι Βρυξέλλες δεν ήταν ικανοποιημένες με την εξήγηση, τότε το κράτος της ΕΕ θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

