Γερμανική έρευνα: Η ισχυρή διάχυση της γύρης αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον κορονοϊό

Από την ισχυρότερη διάχυση της γύρης στον αέρα προκαλούνται περισσότερες μολύνσεις από κορονοϊό. Είναι, πάντως, λιγότερες όπου ισχύουν περιοριστικά μέτρα τύπου lockdown, σύμφωνα με επιστήμονες.

«Εάν υπάρχει πολλή γύρη στον εξωτερικό αέρα, αυξάνεται ο αριθμός των μολύνσεων από τον κορονοϊό. Σε περιοχές όπου δεν ίσχυαν περιορισμοί τύπου lockdown, το ποσοστό μόλυνσης αυξήθηκε κατά μέσο όρο 4% όταν ο αριθμός των γυρεόκοκκων στον αέρα αυξήθηκε στους 100 ανά κυβικό μέτρο. Σε ορισμένες γερμανικές πόλεις (χωρίς lockdown) μάλιστα στις οποίες μετρήθηκαν έως και 500 γυρεόκοκκοι ανά κυβικό μέτρο την ημέρα, το ποσοστό μόλυνσης από τον κορονοϊό αυξήθηκε περισσότερο από 20%», αναφέρει μελέτη μιας διεθνούς επιστημονικής ομάδας με επικεφαλής ερευνητές του Πολυτεχνείου του Μονάχου (TUM) και του Κέντρου Ερευνών Υγείας και Περιβάλλοντος Χέλμχολτς (Helmholtz Zentrum), επίσης του Μονάχου, η οποία δημοσιεύεται στο ειδικό αμερικανικό περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)».

Η εξήγηση κατά τους επιστήμονες είναι η εξής: Λόγω της γύρης, η άμυνα του σώματος αντιδρά εξασθενημένα στους ιούς της αναπνευστικής οδού. Στη συνέχεια, το σώμα παράγει, μεταξύ άλλων, λιγότερες αντι-ιικές ιντερφερόνες και είναι πιο ευάλωτο στον κορονοϊό.

Γι αυτό και η περιβαλλοντική γιατρός Κλαούντια Τράιντλ-Χόφμαν, μία εκ των ερευνητών της επιστημονικής ομάδας, συμβουλεύει άτομα τα οποία ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να παρακολουθούν τις προβλέψεις της συγκέντρωσης γύρης τους επόμενους μήνες και να φορούν οπωσδήποτε μάσκες φίλτρου σκόνης, όπως είναι οι μάσκες FFP2.

Οι επιστήμονες του Πολυτεχνείου του Μονάχου και του Κέντρου Χέλμχολτς ανέλυσαν δεδομένα από 130 περιοχές σε 31 χώρες σε πέντε ηπείρους για να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σχέση μεταξύ της αυξημένης συγκέντρωσης γύρης στον αέρα και των ποσοστών μόλυνσης από τον ιό Sars-CoV-2. Τα καθημερινά ποσοστά μόλυνσης από τον κορονοϊό συσχετίστηκαν από τους ερευνητές με τον αριθμό γυρεόκοκκων σε χώρες με και χωρίς lockdown

Ο λόγος για τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας ήταν ότι η έκρηξη της πανδημίας του κορονοϊού συνέπεσε στο βόρειο ημισφαίριο με την αυξημένη συγκέντρωση της γύρης των δέντρων την περασμένη άνοιξη. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι περίπου το 44% των αποκλίσεων από τον μέσο όρο των ποσοστών μόλυνσης από τον κορονοϊό μπορούσε να εξηγηθεί από τη γύρη που υπάρχει στον αέρα.