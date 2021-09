Γερμανία: Συνελήφθη ο επιβάτης που κρατούσε όμηρο τον οδηγό λεωφορείου

Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα που κρατούσε όμηρο τον οδηγό ενός λεωφορείου σε αυτοκινητόδρομο της νότιας Γερμανίας το βράδυ της Τρίτης, όπως ανέφερε το γερμανικό Focus Online, επικαλούμενο πληροφορίες από την αστυνομία.

«Δεν έχει βρεθεί ακόμη κάποιο όπλο. Συνεχίζονται οι έρευνες εντός του λεωφορείου. Οι επιβάτες έχουν ήδη καταφέρει να βγουν από το λεωφορείο», ανέφερε στο Twitter η αστυνομία, σημειώνοντας ότι το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που έκλεισε λόγω του περιστατικού, θα ανοίξει και πάλι σύντομα.

Νωρίτερα ένας εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας ανακοίνωσε ότι ένας επιβάτης κρατά δύο ομήρους σε ένα λεωφορείο, σε αυτοκινητόδρομο της νότιας Γερμανίας, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν ο δράστης είναι οπλισμένος. Οι δύο όμηροι είναι οδηγοί λεωφορείου, είχε αναφέρει αρχικά.

Η αστυνομία έκλεισε ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α9, στα νότια της Νυρεμβέργης, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας (SEK) και γύρω στις 9.25, τοπική ώρα, ακούστηκαν τρεις εκρήξεις. «Ένα ελικόπτερο της αστυνομίας ρίχνει φως στην περιοχή», πρόσθεσε η εφημερίδα.

