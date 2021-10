Γερμανία - Πράσινοι: Eνέκριναν και τυπικά την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Οι Πράσινοι της Γερμανίας έδωσαν σήμερα και επισήμως το «πράσινο φως» για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και τους Ελεύθερους Δημοκράτες (FDP) για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Οι αντιπρόσωποι στο «μικρό συνέδριο» του κόμματος που διεξήχθη στο Βερολίνο ψήφισαν υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν, μετά τις αρχικές, διερευνητικές συνομιλίες με τα δύο άλλα κόμματα.

