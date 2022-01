Γερμανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από τους θυελλώδεις ανέμους

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους που σαρώνουν τη βόρεια Γερμανία, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τις αστυνομικές αρχές.

Τα δρομολόγια των τρένων έχουν διακοπεί σε πολλές περιοχές στη βόρεια και ανατολική Γερμανία, κυρίως στο Αμβούργο, το Βερολίνο και τη Βρέμη, επειδή σε πολλά σημεία έχουν πέσει κλαδιά ή και ολόκληρα δέντρα στις γραμμές.

Current state of Hamburg, the Elbe has reached her limit. The Fischmarkt is quite wet. @NUnl @NOS #hamburg #fischmarkt pic.twitter.com/ECv7CiIrEr