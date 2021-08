Γεωργιάδης: Τι λέει η FDA για την ιβερμεκτίνη που μου συνέστησε ο Πολάκης

Ανακοίνωση του αμερικανικού FDA σχετικά με τη χρήση ιβερμεκτίνης στους ασθενείς με κορονοϊό, ανήρτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο twitter, υπενθυμίζοντας ότι ο Παύλος Πολάκης του είχε συστήσει να πάρει το συγκεκριμένο φάρμακο όταν νοσούσε από τον ιό.



Μάλιστα στο tweet της FDA που συνοδεύει τη σχετική ανακοίνωση, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων τονίζει προς τους πολίτες: «Δεν είσαι άλογο. Δεν είσαι αγελάδα. Σοβαρά, όλοι. Σταματήστε το».

«Υπενθυμίζω ότι ο Πολάκης δημοσίως ως γιατρός και πρώην Αν. Υπουργός Υγείας συνέστησε σε μένα και ασφαλώς το διάβασαν και πολλοί άλλοι να πάρω ιβερμεκτίνη για τον COVID-19. Διαβάστε την ανακοίνωση του@US_FDA για να καταλάβετε το μέγεθος της ανευθυνότητας», αναφέρει στο μήνυμά του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4