Γενεύη: Έκρηξη σε υπό κατασκευή κέντρο υποδοχής προσφύγων κοντά στο αεροδρόμιο

Ισχυρή έκρηξη που ακολουθήθηκε από φωτιά σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα κοντά στο αεροδρόμιο της Γενεύης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, το κτίριο που φλέγεται είναι «το νέο κέντρο υποδοχής αιτούντων άσυλο που ήταν υπό κατασκευή» και βρίσκεται έξω από την περίμετρο του αεροδρομίου.

«Προκαλεί πολύ καπνό», πρόσθεσε.

Large fire erupts near Geneva Airport in Switzerland forcing all flights to hold or divert. Fire is near what is reportedly a center for refugees under construction. pic.twitter.com/YmBAaJ4Paj