ΓΕΕΘΑ: Συμμετοχή Κ. Φλώρου σε Συνέδριο Στρατιωτικής Καινοτομίας στο Ισραήλ

Στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Στρατιωτικής Καινοτομίας που διεξήχθη χθες στο Τελ Αβίβ, συμμετείχε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Αβίβ Κοχανί, ο οποίος και κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα Άμυνας Πολλαπλών Διαστάσεων, Επίθεσης και Ελιγμών, Έρευνας και Αμυντικής Καινοτομίας, Τεχνολογικής, Επιχειρησιακής και Οργανωτικής Καινοτομίας, καθώς και Ψηφιακής Μετεξέλιξης του Πεδίου της Μάχης, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την εμβάθυνση της συνεργασίας των συμμετεχόντων στους τομείς της στρατηγικής και της άμυνας, στην υποστήριξη και επέκταση της καινοτόμου νοοτροπίας, στην επιτάχυνση πρωτοβουλιών και διαδικασιών που προωθούν την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και στην κατανόηση και αντιμετώπιση των αναδυόμενων κοινών προκλήσεων άμυνας και ασφάλειας σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις νεοφυών εταιρειών, ενώ η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου ολοκληρώθηκε με ομιλία του US Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Mark Milley.

Ως επίσημοι προσκεκλημένοι συμμετείχαν επίσης οι Αρχηγοί των ΗΠΑ Chairman of the Joint Chiefs of Staff – General Mark Milley, της Κυπριακής Δημοκρατίας Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, του Μαρόκου Lieutenant General Belkhir al Farouk, της Πολωνίας Lieutenant General Rajmund T. Andrzejczak, της Τσεχίας Major General Karel Řehka, καθώς και ο Διοικητής US CENTCOM General Michael Kurilla.

Επίσης συμμετείχε αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ, εκπρόσωποι των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Καναδά, της Ολλανδίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και της Φινλανδίας, καθώς και στρατιωτικές αντιπροσωπείες των συμμετεχουσών Χωρών.

Χθες βράδυ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο στην Ιερουσαλήμ, όπου στο πλαίσιο του Συνεδρίου η Α.Ε. ο Πρόεδρος του Ισραήλ κ. Isaac Herzog υποδέχθηκε και φιλοξένησε τους επίσημους προσκεκλημένους του σε ειδική τιμητική εκδήλωση.

Επίσης, την προηγουμένη συναντήθηκε στην Πρεσβευτική Κατοικία με τον Πρέσβη της Ελλάδος στo Iσραήλ κ. Κυριάκο Λουκάκη, με τον οποίο σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα συζήτησαν για την κατάσταση στην περιοχή, καθώς και για τη σημαντική εμβάθυνση των σχέσεων και της Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος-Ισραήλ, ως αποτέλεσμα της διαρκούς κοινής τους προσπάθειας για την εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής.