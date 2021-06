Γαλλία: Τραυματισμοί σε αστυνομική επιχείρηση διάλυσης παράνομου ρέιβ πάρτι      

Πέντε χωροφύλακες τραυματίστηκαν κι ένας νεαρός ηλικίας 22 ετών έχασε το χέρι του, κατά την επιχείρηση διάλυσης από την αστυνομία ενός ρέιβ πάρτι, όπου συμμετείχαν 1.500 άνθρωποι, στη δυτική Γαλλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Περισσότεροι από 400 χωροφύλακες επενέβησαν τη νύχτα για να εμποδίσουν αυτό το ρέιβ πάρτι στη Βρετάνη, κοντά στο Ρεντόν. Σύμφωνα με την περιφέρεια, οι συμμετέχοντες επιχείρησαν να κάνουν το πάρτι στον ιππόδρομο της κοινότητας.

Man loses his hand as police breaks up rave party in France



Every two weeks rave parties (1 (https://t.co/U2Oa3PaHBx), 2 (https://t.co/gehfL3NZ0C), 3 (https://t.co/wVDwN6npTe)).



Article in English (https://t.co/DqLoXeulB7) and German (https://t.co/J3UP9cMMbG)#Police #COVID19 pic.twitter.com/qQSsc2tzsK