Γαλλία: Τουλάχιστον 5 μετανάστες νεκροί σε ναυάγιο στ΄ ανοιχτά του Καλαί

Τουλάχιστον πέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο ναυάγιο του σκάφους στο οποίο επέβαιναν στο στενό της Μάγχης, στ΄ανοιχτά των γαλλικών ακτών, καθώς προσπαθούσαν να φθάσουν στη Βρετανία, έγινε γνωστό από το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

"Γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα) ένας ψαράς ειδοποίησε ότι είδε σχεδόν 15 πτώματα να επιπλέουν στ΄ανοιχτά του Καλαί, στη βόρεια Γαλλία. "Ένα πλοίο του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού περισυνέλεξε αρκετούς ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους είναι πέντε νεκροί και πέντε που δεν είχαν τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό", πρόσθεσε η ίδια πηγή διευκρινίζοντας ότι ο υπουργός Ζεράλ Νταρμανέν μεταβαίνει στην περιοχή.

Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη, ανέφερε αξιωματούχος της ακτοφυλακής.

#BREAKING France says at least five migrants dead after boat sinks in Channel pic.twitter.com/adLvK3qfR4