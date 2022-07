Γαλλία: Τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας συζήτησαν Μακρόν - Σαλμάν

AP news

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε τη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MBS), σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε χθες τον ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας σε δείπνο στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Δύση για να προσεγγίσει την πετρελαιοπαραγωγό χώρα εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και καθώς οι συνομιλίες για την αναβίωση της διεθνούς πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν έχουν βαλτώσει.

Η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν τη διαφοροποίηση των ενεργειακών τους πηγών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τη χρησιμοποίηση των εξαγωγών ενέργειας από τη Μόσχα ως οικονομικού και πολιτικού όπλου κατά της Δύσης.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας επιδιώκει να αποσπάσει από το Ριάντ δέσμευση για την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου.

Από την πλευρά του, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Γαλλίας εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη «θερμή υποδοχή» που του επεφύλαξε στο Παρίσι, σε μία επίσκεψη που προκάλεσε διαμαρτυρίες από τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο πρίγκιπας διάδοχος προσθέτει ότι οι συνομιλίες με τον Εμανουέλ Μακρόν «επιβεβαίωσαν την κοινή μας βούληση για την ενίσχυση της στρατηγικής σύμπραξης ανάμεσα στις δύο φίλες χώρες μας σε όλους τους τομείς, για τη συνέχιση του συντονισμού επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και ενίσχυσης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή».

Το μήνυμα του πρίγκιπα διαδόχου διευκρινίζει ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αναχώρησε από τη Γαλλία «αφού ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή του».

Ήταν η πρώτη επίσκεψη στη Γαλλία του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μετά τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι από απόσπασμα σαουδαράβων πρακτόρων στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου 2018.

Μήνυση για συνέργεια σε βασανιστήρια και εξαφάνιση σε σχέση με τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι κατατέθηκε χθες το Παρίσι κατά του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου από τις ΜΚΟ Democracy for the Arab World Now (DAWN), την οποία είχε ιδρύσει ο δολοφονημένος δημοσιογράφος, και την ελβετική Trial International.

Η Χατιτζέ Τζενγκίζ, η μνηστή του Τζαμάλ Κασόγκι, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της για την υποδοχή του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών, ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας ήταν ο εντολέας της δολοφονίας Κασόγκι. Ο ίδιος αποποιείται την ευθύνη.

Ο MBS επαινείται για την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στη χώρα του, αλλά καταγγέλλεται για την καταστολή που εφαρμόζεται κατά των αντιφρονούντων στους θρησκευτικούς, του πολιτικούς, τους πολιτιστικούς και τους οικονομικούς κύκλους, ακόμη και στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας του Ριάντ.