Γαλλία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Ρουασί λόγω υποψίας για βόμβα σε αεροσκάφος της Air France

Σε συναγερμό τέθηκαν οι γαλλικές αρχές καθώς υπάρχουν υποψίες για βόμβα μέσα σε ένα αεροσκάφος της εταιρείας Air France που προερχόταν από το Τσαντ και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ-ντε-Γκολ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

#BREAKING French authorities are investigating a suspected explosive device on an Air France flight between Chad capital and Paris, Interior Minister says. He said the flight had landed at Roissy airport in Paris without incident and had been isolated