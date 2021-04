Γαλλία: Ρομποτικό σκύλο δοκιμάζουν οι ένοπλες δυνάμεις

Η γαλλική στρατιωτική σχολή EMIA πραγματοποίησε σενάρια μάχης σε αστικό περιβάλλον με τη χρήση ρομπότ στο πλευρό των στρατιωτών.

Ανάμεσά τους και ο ρομποτικός σκύλος Spot της Boston Dynamics. Οι ασκήσεις διάρκειας 2 ημερών στις οποίες συμμετείχαν 80 μαθητές της σχολής, όλοι με επιχειρησιακή εμπειρία, είχαν ως σκοπό να αξιολογήσουν τη «ρομποτοποίηση» του πεδίου μάχης.

The French army is testing Boston Dynamics’ robot dog Spot in combat scenarios https://t.co/JCC661QKYI pic.twitter.com/hWt6kn4L1J