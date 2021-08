Γαλλία: Μεγάλη δασική πυρκαγιά - Εκκενώνονται κοινότητες στο Σεν Τροπέ

Την προληπτική απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων και τουριστών από την ενδοχώρα του Σεν Τροπέ στην Κυανή Ακτή έχει προκαλέσει η μεγάλη δασική πυρκαγιά που μαίνεται από χθες στην περιφέρεια του Βαρ.

«Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά, αλλά δεν υπάρχει κανένα θύμα. Περί τους 750 πυροσβέστες αγωνίζονται κατά της πυρκαγιάς που παραμένει σφοδρή», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιφέρειας του Βαρ, μίας από τις τουριστικότερες περιοχές της Γαλλίας τον Αύγουστο.

Οι περιφερειακές αρχές επιβεβαίωσαν την εκκένωση πολλών κοινοτήτων στην ενδοχώρα του Σεν Τροπέ και πολλών κάμπινγκ και ζήτησαν περιορισμό της κυκλοφορίας γύρω από τον κόλπο του Σεν Τροπέ για να μην παρεμποδίζεται το έργο των πυροσβεστών.

Η πυρκαγιά είναι μία από τις σοβαρότερες του φετινού καλοκαιριού στην περιοχή της Μεσογείου, όπου δασικές πυρκαγιές έχουν καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις τις τελευταίες εβδομάδες στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Τουρκία, την Αλγερία και το Μαρόκο.

«Οι συνθήκες είναι δυσμενείς με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Η πυρκαγιά έχει τεράστιες διαστάσεις και εξαπλώνεται με ταχύτητα τεσσάρων χιλιομέτρων την ώρα», διευκρίνισε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

VIDEO: 🇫🇷 The fire brigade in the #Var region of southern France have released images of a wildfire raging in the area. Thousands of people, including tourists in campsites, have been evacuated to escape the blaze near the plush resort of Saint-Tropez #Cavalaire pic.twitter.com/s3Fp1mmQQy