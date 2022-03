Γαλλία: Έκπτωση στα καύσιμα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών

Η Γαλλία πρόκειται να εισαγάγει έκπτωση 0,15 ευρώ ανά λίτρο στα καύσιμα μεταφοράς για να βοηθήσει τους οδηγούς να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες τιμές των αντλιών, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ σε συνέντευξή του στην καθημερινή εφημερίδα Le Parisien.

Το μέτρο, που θα εφαρμοστεί για τέσσερις μήνες από την 1η Απριλίου, αναμένεται να κοστίσει στην κυβέρνηση λίγο περισσότερα από 2 δισ. ευρώ, είπε.

Η έκπτωση θα γίνεται τη στιγμή της πληρωμής, και δεν θα είναι ορατή στις τιμές που εμφανίζονται στα πρατήρια καυσίμων.Ο πρωθυπουργός ζήτησε επίσης από τις εταιρείες καυσίμων να βοηθήσουν στην ανακούφιση των υψηλών τιμών των καυσίμων για τους καταναλωτές.

Οι τιμές λιανικής της βενζίνης και του ντίζελ εκτοξεύτηκαν σε υψηλά ρεκόρ σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο αυτή την εβδομάδα, καθώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ενίσχυσε τις εντάσεις στην αγορά, αφού οι οικονομίες είχαν αρχίσει να ανακάμπτουν από την πανδημία του κορονοϊού.

Στη συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, ο Καστέξ είπε ότι η έκπτωση θα καλύψει τα νοικοκυριά καθώς και τις μεταφορές με φορτηγά και τους αγρότες.

Το μέτρο θα εξοικονομήσει σε έναν οδηγό 9 ευρώ σε ένα ρεζερβουάρ 60 λίτρων, πρόσθεσε ο Καστέξ.

Drivers in France would receive €9 off the price of filling a 60-liter fuel tank, said Prime Minister Jean Castex.



