Γαλλία: Διαδηλώτρια εισέβαλε σε επίδειξη μόδας του Louis Vuitton

Μια γυναίκα εισέβαλε στην επίδειξη μόδας του οίκου Louis Vuitton στο Παρίσι και περπάτησε στην πασαρέλα, θέλοντας να καταδικάσει με αυτόν τον τρόπο τον αντίκτυπο της υπέρμετρης κατανάλωσης του πλανήτη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η διαδηλώτρια από την ακτιβιστική οργάνωση Amis de la Terre France κρατούσε ένα πλακάτ, όπου αναγραφόταν το σύνθημα «Υπερκατανάλωση = Αφανισμός».

A protestor got into the line-up at #LouisVuitton with a message for — well, everyone. Later, security guards tackled her and carried her off. pic.twitter.com/gpCy3XrVRb