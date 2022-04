Γαλλία: Αντικρουόμενες οι δημοσκοπήσεις τελευταία μέρα της προεκλογικής εκστρατείας

Συγκεχυμένη είναι η δημοσκοπική εικόνα για Μακρόν και Λεπέν την τελευταία ημέρα της εκστρατείας τους για τις εκλογές του δεύτερου γύρου την Κυριακή.

Δημοσκόπηση της εταιρείας Opinion Way -Kea Partners που πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως της 22 Απριλίου σήμερα δίνει στον Εμανουέλ Μακρόν νίκη με 57% και συμμετοχή που φτάνει στο 72%. Αντιθέτως, δημοσκόπηση της εταιρείας Odoxa που έγινε για λογαριασμό του L' Obs και δημοσιεύτηκε χθες, έδειξε κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ των δύο με τον απερχόμενο πρόεδρο να αναδεικνύεται νικητής με 53% έναντι 47% της υποψήφιας της ακροδεξιάς. Πάντως επίσης χτες, μία ημέρα μετά το ντιμπέιτ, το ημερήσιο βαρόμετρο από την εταιρία Ipsos-Sopra Steria για το franceinfo έδειχνε τον Μακρόν να προηγείται με 57,5% έναντι 42,5% της Λεπέν.

Notre sondage exclusif Ipsos-Sopra Steria montre que l’avance du président-candidat s’accentue dans les intentions de vote, à trois jours du second tour via Le Parisien #Politique #Rolling #Debat #Ipsos #Presidentielle https://t.co/1h7NhztTaj

Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρίας Odoxa, ο Μακρόν δεν δείχνει να καταφέρνει να αντλήσει ψήφους από τα στρατόπεδα των υποψηφίων του πρώτου γύρου ακόμα και από αυτούς που έκαναν δήλωση στήριξης του. Συγκεκριμένα, η δύναμη του να αντλήσει ψήφους από αυτούς δεν ξεπερνά το 50%, αντίθετα η Λεπέν φαίνεται να μπορεί να ποντάρει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των ψηφοφόρων του Ζεμούρ.

📊 Intentions de vote à J-3 du second tour

Sondage pour @lobs & #Mascaret



▶️ Macron (53%) vs Le Pen (47%), un second tour assez serré se dessine sur fond de désinvestissement citoyen massif



Plus d'informations sur https://t.co/7ONpcpDoWj pic.twitter.com/Gdqm12Bmqe