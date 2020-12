Γαλλία: 18.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό εξαιτίας καταιγίδας

Περίπου 18.000 νοικοκυριά παρέμεναν σήμερα το πρωί χωρίς ηλεκτρικό στην ανατολική και την κεντρική Γαλλία εξαιτίας της καταιγίδας Μπέλα και των ισχυρών χιονοπτώσεων που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Enedis που διαχειρίζεται το γαλλικό δίκτυο ηλεκτρισμού.

Προηγούμενος απολογισμός χθες, Κυριακή, το βράδυ έκανε λόγο για 34.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό στην ανατολική και την κεντρική Γαλλία, που επλήγησαν με τη σειρά τους από την καταιγίδα μετά τις δυτικές και τις βόρειες περιοχές της χώρας. Χθες, Κυριακή, η Μπέλα είχε προκαλέσει διακοπές της ηλεκτροδότησης και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη Γαλλία «είχε αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση του 90% των πελατών που είχαν πληγεί» από τις διακοπές της ηλεκτροδότησης, κυρίως στον βορρά, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Enedis.

Στη διάρκεια της νύκτας, όμως, ισχυρές χιονοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι καταγράφηκαν και στις περιοχές της Ωβέρνης και της Λιμουζέν (κέντρο) με αρνητικές συνέπειες στο δίκτυο», πρόσθεσε.

Storm "Bella" here. Alert level 1. Black sky. That's all for the moment but 18,000 homes deprived of electricity in other regions of France. #meteorology #WeatherForecast pic.twitter.com/Kz2aGFlsW1