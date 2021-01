Γ. Αντετοκούνμπο για επεισόδια στο Καπιτώλιο: Με ενοχλεί που τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν εδώ

Την ενόχλησή του για τα πρωτοφανή γεγονότα στο Κογκρέσο αλλά και την αποφασιστικότητά του να βοηθήσει στο να αλλάξουν τα πράγματα εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό των Μιλγουόκι Μπακς στο Twitter.

«Ως Γιάννης, υποστηρίζω την αλλαγή. Ως ομάδα, υποστηρίζουμε την αλλαγή. Όταν βλέπουμε κάτι που δεν είναι σωστό, θα μιλήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε το βήμα μας με σωστό τρόπο», υπογραμμίζει ο Έλληνας άσος του NBA.

«Αυτό πραγματικά με ενοχλεί. Τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν στην Αμερική. Δεν μπορώ να φανταστώ τα παιδιά μου να βιώνουν αυτό που βλέπω στην τηλεόραση», τόνισε, ενώ εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να συμβάλλει όσο μπορεί στο να καλυτερεύσουν τα πράγματα.

"As Giannis, I stand for change. As my team, we stand for change. Whenever we see something that's not right, we are going to speak up and use our platform the right way." pic.twitter.com/OA8bP5amGt