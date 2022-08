Fuel Pass 2: Πότε λαμβάνουν τα χρήματα οι δικαιούχοι

Eurokinissi

Σε εξέλιξη είναι η υποβολή των αιτήσεων για το Fuel Pass 2 στο gov.gr με την πλατφόρμα να είναι ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου ενώ οι πληρωμές μετά από κάθε αίτηση πραγματοποιούνται εντός τριών εργάσιμων ημερών, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η νέα επιδότηση καυσίμων αφορά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν και αυτή τη φορά να πάρουν τα χρήματα είτε στην άυλη ψηφιακή κάρτα είτε στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Στην πρώτη περίπτωση το επίδομα είναι 15 ευρώ υψηλότερο.

Δεν μπορώ να συνδεθώ στην εφαρμογή – Με μπλοκάρει το πρόγραμμα antivirus

Κάποια antivirus εμποδίζουν την είσοδο στην εφαρμογή, λόγω εσφαλμένων αξιολογήσεων (false positives) για την εν λόγω εφαρμογή αλλά και για άλλα URLs (ακόμη και τραπεζών, στο παρελθόν).

Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να προσθέσετε μία εξαίρεση (exception) για το api.vouchers.gov.gr μέσα από τις ρυθμίσεις του antivirus σας.

Παραθέτουμε εδώ τη διαδικασία προσθήκης exceptions για το Avast Antivirus στην αγγλική και ελληνική γλώσσα προκειμένου να βοηθήσουμε τους χρήστες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.

Βήματα στην αγγλική γλώσσα:

1) Open Avast Antivirus and go to Menu on the top right of the window

2) Click Settings

3) Go to General > Exceptions

4) Click Add Exception

5) On the next screen enter the URL api.vouchers.gov.gr and click Add Exception

Βήματα στην ελληνική γλώσσα:

1) Ανοίγουμε το Avast Antivirus και επισκεπτόμαστε το Μενού πάνω δεξιά στο παράθυρο του Avast

2) Πατάμε στις ρυθμίσεις

3) Επιλέγουμε τις γενικές ρυθμίσεις από τη στήλη αριστερά

4) Στις Εξαιρέσεις πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

5) Στην επόμενη οθόνη γράφουμε το URL api.vouchers.gov.gr και πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

Με τα βήματα αυτά η σελίδα πλέον δεν θα μπλοκάρεται από το Avast.

Τα παραπάνω βήματα περιλαμβάνονται και στη σελίδα του Avast με εικόνες για κάθε βήμα:

https://support.avast.com/en-us/article/Antivirus-scan-exclusions#pc

Ποια στοιχεία χρειάζονται για την αίτηση

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στο vouchers.gov.gr, επιλέγοντας το Fuel Pass 2 ώστε να μπείτε στην πλατφόρμα. Θα εισέλθετε με τους κωδικούς Taxisnet.

Στη συνέχεια, η πλατφόρμα θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε και επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας:

τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου

τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του.

Τα ποσά της ενίσχυσης:

(α) 100 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 85 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

(β) 80 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ποσό μειώνεται σε 65 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

(γ) 70 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό μειώνεται σε 55 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

(δ) 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ποσό μειώνεται στα 45 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.