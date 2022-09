FT: Πρώτη πανευρωπαϊκά η Ελλάδα στα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση

Τη μεγαλύτερη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έχει δώσει η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ παρά τις ισχυρές ανατιμήσεις στην τιμή ηλεκτρικού ρεύματος η μέση τιμή κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά παραμένει μια από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, όπως προκύπτει από δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με πίνακες που δημοσιεύει η Ελλάδα έχει διαθέσει ποσό που ξεπερνάει κατά πολύ το 3% του ΑΕΠ της, για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έτσι ώστε να απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στην ενέργεια με αποτέλεσμα οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος να είναι οι χαμηλότερες, πλην της Ουγγαρίας η οποία δεν έχει επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία, λαμβάνοντας ρωσικό φυσικό αέριο.

The average UK household electricity price is at least 30 per cent higher than in many of its European neighbours.



