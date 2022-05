FT: Μπλόκο της Τουρκίας στη fast track ένταξη Σουηδίας - Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Η Τουρκία μπλοκάρει την αρχική απόφαση του ΝΑΤΟ να επεξεργαστεί το αίτημα της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη στη συμμαχία, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα των Financial Times.

Οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν την Τετάρτη με στόχο να ξεκινήσουν τις ενταξιακές συνομιλίες ακριβώς την ίδια ημέρα που η Φινλανδία και η Σουηδία υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.

Ωστόσο, η Άγκυρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Financial Times, σταμάτησε κάθε ψηφοφορία, σύμφωνα με άτομο με άμεση γνώση του θέματος, «θέτοντας εν αμφιβόλω τις ελπίδες για γρήγορη ένταξη των δύο χωρών στη Συμμαχία»

