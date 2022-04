Free Bet Wallet: Το νέο «πορτοφόλι» που βρίσκεις μόνο στο Betshop!

Το Βetshop κάνει τη διαφορά στον τρόπο διαχείρισης των δωρεάν στοιχημάτων, με την αποκλειστική υπηρεσία Free Bet Wallet.

Πλέον, όλα τα μέλη του www.betshop.gr έχουν το δικό τους ηλεκτρονικό πορτοφόλι, στο οποίο θα μπορούν να μαζεύουν όλα τα Free Bets* τους. Πρόκειται για μια καινοτόμα - για τα ελληνικά δεδομένα - υπηρεσία, η οποία επιτρέπει σε όλους να συγκεντρώνουν σε ένα wallet το ποσό των δωρεάν στοιχημάτων και να το αξιοποιούν όπως οι ίδιοι επιθυμούν, έως και ένα μήνα από τη στιγμή της πίστωσης του.

Με δύο λόγια: α) το ποσό αυξάνεται όσο μαζεύεις δωρεάν στοιχήματα και μένει στο πορτοφόλι σου, β) το deadline των 30 ημερών για να αξιοποιηθούν δεν θυμίζει σε τίποτα το τυπικό Free Bet* που ξέραμε μέχρι σήμερα και γ) ενεργοποιεί, υπό προϋποθέσεις, τη δυνατότητα του cashout**

Το Free Bet Wallet έφτασε στο Betshop και αλλάζει εντελώς τον τρόπο διαχείρισης των Free Bets*. Ένα ακόμα χρήσιμο “εργαλείο” για ακόμα καλύτερη στοιχηματική εμπειρία!

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα

* Για τις υπηρεσίες free bet wallet και το cash out ισχύουν όροι και προϋποθέσεις



Σχετικά με το www.betshop.gr

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας www.betshop.gr είναι η Εταιρεία B2B GAMING SERVICES Ltd, με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C. 41936, και διεύθυνση: 170, Pater House, Level 1 (Suite A41), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta. Η B2B GAMING SERVICES Ltd έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με αριθμούς αδείας Τύπου 1: HGC-000026-LH και Τύπου 2: HGC-000027-LH οι οποίες εκδόθηκαν στις 5/7/2021 και ισχύουν έως 5/7/2028.