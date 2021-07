Πυρκαγιά ξέσπασε στο ρωσικό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, όπως μετέδωσε νωρίτερα η Daily Sabah.

Τα αίτια παραμένουν ακόμη άγνωστα, όπως ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα ή μεγάλες υλικές ζημιές.

Ακόμη δεν έχει εκδοθεί κάποια επίσημη ανακοίνωση.

VIDEO — Fire breaks out at Russian Consulate-General in Istanbul, cause remains unknownpic.twitter.com/yKezZrFltf