ΗΠΑ - Παρέλαση LGBTQ+ κοινότητας: Φορτηγό έπεσε στο πλήθος - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Ένα άτομο πέθανε και τουλάχιστον ένα άλλο τραυματίστηκε όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος θεατών κατά τη διάρκεια παρέλασης της LGBTQ+ κοινότητας στη νότια Φλόριντα το Σάββατο, δήλωσαν οι τοπικές αρχές. Ο οδηγός συνελήφθη από την Αστυνομία και την υπόθεση διερευνά το FBI, σύμφωνα με το Reuters

Σε σχετικό ρεπορτάζ του WFLA-TV στο οποίο επικαλέστηκε το αστυνομικό τμήμα του Φορτ Λοντερντέιλ, δύο άνδρες χτυπήθηκαν στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα), το Σάββατο και οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο Υγείας του Μπρόουορντ, όπου ένας από αυτούς υπέκυψε στα τραύματά του. Η πρόθεση του οδηγού παραμένει άγνωστη.

Today, at the start of the Stonewall Pride Parade a truck struck two pedestrians in the 1700 block of NE 4th Ave. #FLPD & @WMPD411 send our deepest condolences to those injured and to those affected. We ask for patience as we work to conduct a thorough and complete investigation. pic.twitter.com/zV7QUndsSu — Fort Lauderdale Police (@ftlauderdalepd) June 20, 2021

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η επίτροπος Γεωργίας της Πολιτείας, Νίκι Φριντ, έγραψε: «Είμαι στο Wilton Manors City Stonewall Pride Parade και ένα φορτηγό μόλις έπεσε στο πλήθος. Ο οδηγός συνελήφθη από την Αστυνομία. Είμαι τυχερή που είμαι ασφαλής, αλλά τουλάχιστον δύο άτομα χτυπήθηκαν και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση».

I’m at the @WiltonManorsCty Stonewall #Pride Parade — a truck just drove into the crowd. The driver is in police custody.



I’m lucky to be safe, but at least two people were hit and are in critical condition.



All of us here all praying for them and their families. — Nikki Fried (@NikkiFried) June 19, 2021

Τη σύλληψη του οδηγού γνωστοποίησε ο δήμαρχος του Φορτ Λοντερντέιλ, Ντιν Τραντάλης, που ήταν παρών στην παρέλαση της LGBTQ+ κοινότητας, σε σχετικές δηλώσεις στο WPLG, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ήταν τρομοκρατική επίθεση εναντίον της LGBTQ+ κοινότητας. Αυτό είναι ακριβώς. Ήταν σκόπιμο, ήταν προμελετημένο».