Φον ντερ Λάιεν: Σύντομα θα υπάρχουν αρκετές παρτίδες για όλους

Τη διαβεβαίωση ότι σύντομα θα υπάρχουν αρκετές δόσεις εμβολίου για όλους εξέφρασε η Πρόεδρος της Κομισιόν επισημαίνοντας ότι πρώτα «προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους», με ανάρτησή της στο twitter.

Today the first Europeans are getting vaccinated against #COVID19. I'm touched to see people taking the vaccine everywhere across the EU. From Madrid to Paris, Athens to Riga.



First we protect the more vulnerable. Soon we’ll have enough doses for all of us. #EUvaccinationdays pic.twitter.com/51qUo9yKzI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2020

Πιο συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ανεφερε ότι «σήμερα οι πρώτοι Ευρωπαίοι εμβολιάζονται κατά της COVID-19. Είμαι συγκινημένη που βλέπω άτομα που λαμβάνουν το εμβόλιο παντού σε όλη την ΕΕ. Από τη Μαδρίτη στο Παρίσι, από την Αθήνα στη Ρίγα. Πρώτα προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους. Σύντομα θα έχουμε αρκετές δόσεις για όλους μας».

Παράλληλα, νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε ότι η έναρξη των εμβολιασμών κατα της Covid-19 στην ΕΕ είναι μία ημέρα για να θυμόμαστε υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ είναι «μία Ένωση για όλους».

Ειδικότερα, σημείωσε με ανάρτησή του στο twitter: «Άσχημη ημέρα σήμερα για όσους δεν πίστευαν στην Ευρώπη. Μία ημέρα να θυμόμαστε. Μια Ένωση για όλους. Μια κοινότητα αλληλεγγύης».

Bad day today for those who didn’t believe in Europe.



A day to remember.

A Union for all.

A Community of solidarity. #EUVaccinationdays #StrongerTogether — Margaritis Schinas (@MargSchinas) December 27, 2020

Μέσω των εμβολιασμών «θα συνεχίσουμε να σώσουμε ζωές και να γυρίσουμε σελίδα στην πανδημία», είχε τονίσει νωρίτερα και η επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου.

Ξεκινούν σήμερα, 27 Δεκεμβρίου, οι πρώτες χορηγήσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού στην Κύπρο, και ταυτόχρονα σε όλη την ΕΕ.



Στην Κύπρο οι πρώτοι εμβολιασμοί έγιναν στο Μέλαθρον Ευγηρίας Λευκωσίας.



Στον αγώνα αυτόν είμαστε όλοι μαζί.#EUVaccinationDays @SKyriakidesEU pic.twitter.com/wZOIPC4ga7 — EC in Cyprus (@EUCYPRUS) December 27, 2020

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί: σήμερα οι εμβολιασμοί ξεκινούν στην ΕΕ, μετά την έγκριση του εμβολίου BioNTech / Pfizer για χρήση στην ΕΕ» επισήμανε επίσης λίγο αργότερα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ η Κομισιόν ανέφερε ακολούθως: «Έχουμε ενεργήσει με ενότητα σε όλη αυτή την πανδημία. Σήμερα αρχίζουμε να γυρίζουμε μαζί τη σελίδα σε αυτό το κεφάλαιο, μαζί»