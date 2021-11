Φον ντερ Λάιεν στην COP26: Ένα δισ. ευρώ από την ΕΕ για τον τερματισμό της αποψίλωσης των δασών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεισφέρει 1 δισ. ευρώ στην παγκόσμια δέσμευση για τον τερματισμό της αποψίλωσης των δασών (Global Forest Pledge), όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της συνόδου COP26 για το Κλίμα που διεξάγεται στη Γλασκώβη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πακέτο στήριξης για τα δάση, είναι διάρκειας πέντε ετών και προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Προορίζεται για να στηρίξει τρίτες χώρες στην προσπάθεια προστασίας, αποκατάστασης και βιώσιμης διαχείρισης των δασών.

«Τα δάση είναι οι πράσινοι πνεύμονες της γης. Πρέπει να τα προστατεύσουμε και να τα αποκαταστήσουμε. Με χαρά ανακοινώνω τη δέσμευση της ΕΕ να παράσχει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την προστασία των παγκόσμιων δασών. Αυτό αποδεικνύει τη δέσμευση της ΕΕ να ηγηθεί της παγκόσμιας αλλαγής για την προστασία του πλανήτη μας, σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν.

