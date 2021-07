Φον ντερ Λάιεν: Περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στην ΕΕ είναι πλήρως εμβολιασμένοι

«Περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στην ΕΕ είναι τώρα πλήρως εμβολιασμένοι», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ενώ τονίζει ότι «έχουν χορηγηθεί αρκετές δόσεις για τον εμβολιασμό του 70% των ενηλίκων στην ΕΕ». «Ας το κάνουμε», προτρέπει.

«Για να παραμείνετε ασφαλείς από παραλλαγές και να αποφύγετε ένα νέο κύμα λοιμώξεων, είναι σημαντικό να εμβολιαστείτε», υπογραμμίζει επίσης στην ανάρτησή της η Πρόεδρος της Κομισιόν.

More than half of all adults in the EU are now fully vaccinated!



To keep safe from variants and avoid a new wave of infections, it’s important to get vaccinated.



Enough doses have been delivered to vaccinate 70% of adults in the EU. Let’s do it. pic.twitter.com/L5ggIjTdGa