Φον ντερ Λάιεν: Καλή η πρώτη συνάντηση με Ερντογάν

«Καλή η πρώτη συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Τουρκία έχει δείξει ενδιαφέρον να επανασυνδεθεί με την ΕΕ με εποικοδομητικό τρόπο. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για μια νέα δυναμική στη σχέση μας πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε tweet της.

Good first meeting with President @RTErdogan. Turkey has shown interest in re-engaging with the EU in a constructive way.



We are ready to work on a new momentum in our relationship ahead of the June #EUCO. https://t.co/OKK1gdo3TC