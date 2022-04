Φον ντερ Λάιεν: H Ρωσία προσπαθεί να εκβιάσει την Ευρώπη - Απειλές Gazprom και προς άλλες χώρες

Για προσπάθεια εκβιασμού της Ευρώπης μέσω του φυσικού αερίου κατηγόρησε τη Ρωσία η πρόεδρος της Κομισιόν, τονίζοντας ότι η ΕΕ είναι προετοιμασμένη γι' αυτό το σενάριο ενώ πρόσθεσε πως πραγματοποιείται συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού για να δοθεί συντονισμένη απάντηση.



Στο μεταξύ η Gazprom προειδοποίησε ότι θα διακοπεί η παροχή του φυσικού αερίου σε Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Σερβία το οποίο διέρχεται μέσω της Πολωνίας και της Βουλγαρίας σε περίπτωση μη εγκεκριμένης παρακράτησής του από τη Βαρσοβία και τη Σόφια.

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Επιτροπής στη δήλωσή της αναφέρει τα εξής:

«Η ανακοίνωση της Gazprom ότι σταματά μονομερώς την παράδοση φυσικού αερίου σε πελάτες στην Ευρώπη είναι μια ακόμη προσπάθεια της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει το φυσικό αέριο ως μέσο εκβιασμού. Αυτό είναι αδικαιολόγητο και απαράδεκτο. Και δείχνει για άλλη μια φορά την αναξιοπιστία της Ρωσίας ως προμηθευτή φυσικού αερίου.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το σενάριο. Είμαστε σε στενή επαφή με όλα τα κράτη-μέλη. Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε εναλλακτικές παραδόσεις και τα καλύτερα δυνατά επίπεδα αποθήκευσης σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη-μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή σχέδια έκτακτης ανάγκης για ένα τέτοιο σενάριο και συνεργαστήκαμε μαζί τους σε συντονισμό και αλληλεγγύη.

«Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο. Σχεδιάζουμε τη συντονισμένη απάντησή μας στην ΕΕ.

«Θα συνεχίσουμε επίσης να εργαζόμαστε με διεθνείς εταίρους για να εξασφαλίσουμε εναλλακτικές ροές. Και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με ευρωπαίους και παγκόσμιους ηγέτες για να διασφαλίσω την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη.

«Οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι είμαστε ενωμένοι και σε πλήρη αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη που επηρεάζονται ενόψει αυτής της νέας πρόκλησης. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας».

