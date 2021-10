Φον ντερ Λάιεν για Πολωνία: Δεν θα επιτρέψουμε να τεθούν σε κίνδυνο οι κοινές μας αξίες

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε σήμερα από το Στρασβούργο ότι θα ενεργήσει για την υπεράσπιση των «κοινών αξιών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας που θέτει σε αμφισβήτηση την υπεροχή του ευρωπαϊκού έναντι των εθνικών δικαίων.

«Δεν θα επιτρέψουμε να τεθούν σε κίνδυνο οι κοινές μας αξίες», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσία του πρωθυπουργού της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι.

This situation must be resolved.



We want a strong Poland in a united Europe.



Polish people have played a fundamental role in making our Union whole.



We will defend their values and rights.



Poland, you are and you will always be at the heart of Europe.