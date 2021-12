Φον Ντερ Λάιεν: Για να αντιμετωπίσουμε τις μεταλλάξεις πρέπει να αυξήσουμε τον εμβολιασμό

Η αντιμετώπιση των μεταλλάξεων θα γίνει με την αύξηση των εμβολιασμών σημειώνει με ανάρτησή της στο τουίτερ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Φέτος, εκατομμύρια Ευρωπαίοι εμβολιάστηκαν κατά της COVID-19.

«Σήμερα, πάνω από το 78% όλων των ενηλίκων στην ΕΕ είναι εμβολιασμένοι» αναφέρει.

«Αλλά για να αντιμετωπίσουμε τις παραλλαγές, πρέπει να αυξήσουμε περαιτέρω τα ποσοστά εμβολιασμού. Έχουμε αρκετές δόσεις για εμβολιασμούς και αναμνηστικές δόσεις. 'Αρα ας το κάνουμε» υπογραμμίζει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

This year, millions of Europeans got vaccinated against #COVID19.



Today, more than 78% of all adults in the EU are vaccinated.



But to tackle variants, we need to increase vaccination rates further.



We have enough doses for vaccination and booster shots.



So let’s do it. https://t.co/p7uSfN9T5N