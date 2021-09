Φον Ντερ Λάιεν: Διμερείς επαφές με τους πρωθυπουργούς της Κροατίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας αύριο

Διμερείς επαφές με τους πρωθυπουργούς της Κροατίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας θα έχει στην Αθήνα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, παράλληλα με τη συμμετοχή της στη Σύνοδο των EUMED9, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ.

Tomorrow President @vonderleyen will attend a session of the #EUMED9 summit at the invitation of PM @kmitsotakis.



She will hold bilaterals with @AndrejPlenkovic, @sanchezcastejon & @Palazzo_Chigi PM Draghi.

Topics will focus on EU’s answer to climate change #EUGreenDeal #SOTEU.