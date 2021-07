Φον Ντερ Λάιεν: Δεν επαναδιαπραγματευόμαστε για το Brexit

Η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα είναι «δημιουργική και ευέλικτη, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να επαναδιαπραγματευτεί, απαντώντας έτσι στον Βρετανό πρωθυπουργό που έθεσε το θέμα σήμερα.

«Η ΕΕ θα είναι «δημιουργική και ευέλικτη, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου. Αλλά δεν επαναδιαπραγματευόμαστε», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter.

PM @BorisJohnson called to present the UK Command paper on the Irish/Northern Irish Protocol.



The EU will continue to be creative and flexible within the Protocol framework. But we will not renegotiate.



We must jointly ensure stability and predictability in Northern Ireland.