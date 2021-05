Φον ντερ Λάιεν: 30 Ευρωπαίοι εμβολιάζονται κάθε δευτερόλεπτο - Ξεπεράσαμε τους 200 εκατ. εμβολιασμούς

Την πεποίθησή της πως το 70% των Ευρωπαίων θα έχουν εμβολιαστεί ως τον Ιούλιο εξέφρασε η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μήνυμά της που αναρτήθηκε στο Twitter, ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως τα κράτη μέλη της Ένωσης έχουν χορηγήσει περισσότερες από 200 εκατ. δόσεις εμβολίων στους πολίτες τους.

«Η ΕΕ έχει διανείμει 200 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, μέχρι τώρα, στους Ευρωπαίους πολίτες», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια επιτυχημένη εκστρατεία εμβολιασμού σε όλα κράτη-μέλη της Ένωσης.

«Οι 200 εκατ. δόσεις που έχουν διανεμηθεί στην ΕΕ καλύπτουν πάνω από τους μισούς ενήλικες για να εμβολιαστούν με μια δόση», ανέφερε στη συνέχεια η επικεφαλής της Κομισιόν, σε βίντεο που ανάρτησε στο Twitter.

200 million doses of vaccines delivered to Europeans so far.

And another 200 million doses delivered to the rest of the world.



Openness and fairness are Europe's trademark.



We are the pharmacy of the world. And we take pride in this. pic.twitter.com/cP5J5AWx6Z