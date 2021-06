Φλόριντα: Τρεις νεκροί και 99 αγνοούμενοι μετά την κατάρρευση κτιρίου

Οι αμερικανικές αρχές δεν είχαν καμιά πληροφορία χθες Πέμπτη για την τύχη 99 ανθρώπων, το τμήμα της πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οποίοι κατέρρευσε κοντά στο Μαϊάμι, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ βαρύς.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News και την εφημερίδα Miami Herald, τρεις άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί πως έχασαν τη ζωή τους, 12 τραυματίστηκαν – οι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση – και 99 αγνοούνται.

Boy rescued from the rubble of a building collapse in Surfside, Florida -- near Miami Beach.

Hundreds of first responders are on the scene right now.

Rescue operation continues at 8777 Collins Ave. pic.twitter.com/Hnq7Gd9QW4