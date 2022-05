Φινλανδία: Παραβίαση του εναέριου χώρου από ρωσικό ελικόπτερο

Ένα ελικόπτερο του ρωσικού στρατού παραβίασε σήμερα το πρωί τον φινλανδικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε το φινλανδικό υπουργείο Άμυνας, καθώς το Ελσίνκι εξετάζει να θέσει υποψηφιότητα για ένταξή του στο ΝΑΤΟ.

«Πρόκειται για ένα ελικόπτερο Mi-17 και το βάθος της φερόμενης παραβίασης ήταν τέσσερα έως πέντε χιλιόμετρα» κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού που καταγράφηκε στις 10:40 ώρα Ελλάδας, είπε ένας εκπρόσωπος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

