Φιλελεύθερος: Συγνώμη, αλλά...θα βολέψω κι άλλους

*Χωρίς ίχνος ντροπής αλλά με περίσσευμα θράσους ο πρωθυπουργός διαβεβαίωνε από τηλεοράσεως μόλις προχθές ότι δήθεν παρενέβη για να σταματήσουν τα προκλητικά ρουσφέτια ημετέρων ενώ ο ίδιος είναι απόλυτα εκτεθειμένος καθώς διόρισε επτά άτομα στο παρά ένα.





-Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι έτοιμος για τη μάχη της ανάπτυξης

Αισθάνομαι απόλυτα έτοιμος να αναλάβω τη διακυβέρνηση του τόπου, να μπω πρώτος στη μάχη για ισχυρή ανάπτυξη σε μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Οι καιροί απαιτούν ένα δυνατό χέρι στο τιμόνι της πατρίδας, έτοιμο να συνεργαστεί με κάθε άξιο Έλληνα και ανοιχτό σε κάθε γόνιμη ιδέα, αλλά και τη ρητή εντολή του λαού να προχωρήσει μπροστά. Αυτός είναι ο πυρήνας του ενωτικού καλέσματος προόδου του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους πολίτες για καθαρή εντολή, ώστε η χώρα να μην μπει σε περιπέτειες.



-Ο θάνατός σου η ζωή μου, σύντροφε...



Μάχες πολιτικής επιβίωσης για υπουργούς και βουλευτές

Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράψει μια επίδοση ανάμεσα στο 23% που απέσπασε στις ευρωεκλογές και στο 30%, δεν πρόκειται να κερδίσει περισσότερες από 80 έδρες και έτσι αυτομάτως 64 βουλευτές του θα μείνουν εκτός νυμφώνος

-Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Ρασπούτιν και ενορχηστρωτής της σκευωρίας είναι ο Μίμης Παπαγγελόπουλος

«Τον έχω καταγγείλει, ο κ. Παπαγγελόπουλος είναι ο ενορχηστρωτής αυτής της υπόθεσης. Και τον καταγγέλλω ξεκάθαρα. Τον έχω καταγγείλει και στο βήμα της Βουλής και δημόσια» ανέφερε ο βουλευτής της Ν.Δ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης



- Ανοίγουν όλα τα μέτωπα στη Δικαιοσύνη

Κατάθεση Αγγελή στον Άρειο Πάγο που ζητεί εξέταση κατ’ αντιπαράσταση με Καλογήρου και Δημητρίου. Βοά ο Άρειος Πάγος υπό το βάρος των καταγγελιών. Αρχίζει η έρευνα Δασούλα.



-Ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής ή κάθαρση;

Προφανώς και δεν πρέπει να υπάρξει σε καμία περίπτωση ούτε η παραμικρή αίσθηση πολιτικής δίωξης, αλλά είναι χρέος προς τη Δημοκρατία να διερευνηθεί εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα, μερικά εκ των οποίων αφορούν την προσπάθεια αλλοίωσης του πολιτεύματος

Άδωνις Γεωργιάδης: Ενότητα στους πολίτες αλλά όχι συγκάλυψη για τα σκάνδαλα

Γρηγόρης Ψαριανός: Αν μου δώσουν το υπουργείο Πολιτισμού, Δευτέρα ορκίζομαι και Τρίτη το κλείνω

Κώστας Σκανδαλίδης: Ας αφήσουμε το “τροπάρι” της αγκαλιάς του ΣΥΡΙΖΑ

-Υγεία: Έληξε η απεργία στα διαγνωστικά, κίνδυνος για ελλείψεις φαρμάκων

Τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών έδωσε η χθεσινή απόφαση για αναστολή των κινητοποιήσεων στα διαγνωστικά κέντρα, με έναν νέο κίνδυνο όμως να έρχεται στο προσκήνιο, μετά την προειδοποίηση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ότι μπορεί να μείνουν χωρίς φάρμακα.

-”Λυόμενη” η αγωγή για τα νήπια



Με προχειρότητες και μπαλώματα, που προκαλούν αγωνία σε χιλιάδες οικογένειες, επιχειρείται να εφαρμοστεί καθολικά η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Παιδιά που είναι γεννημένα το 2015 δεν θα μπορούν να φοιτήσουν σε παιδικούς σταθμούς τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και αρκετά νήπια δεν θα μπορούν να ενταχθούν στις υπάρχουσες δημοτικές δομές. Η λύση που προτείνει το υπουργείο Παιδείας σε αρκετές περιπτώσεις είναι η δημιουργία προκάτ αιθουσών.

-Η έκρηξη στα δεξαμενόπλοια βάζει φωτιά στο πετρέλαιο

Μυρίζει μπαρούτι στον Περσικό. Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια, αν και αρκετοί κάνουν λόγο για επίθεση



-Ποιος μπορεί να απειλήσει τον Τραμπ;

Η μάχη των Δημοκρατικών. Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να προηγείται κατά 13 μονάδες, όμως το πιο καινοτόμο που έχει να προσφέρει είναι η υπόσχεση για... νίκη κατά του καρκίνου. Ο δε «αειθαλής» Μπέρνι Σάντερς αντιμετωπίζεται περίπου ως... κομμουνιστική απειλή!

- Εθνική Ελλάδας: Μαλλιά κουβάρια σε γαλανόλευκο φόντο

Όταν η Εθνική γίνεται άνω-κάτω για “προσωπικά” η “οπαδικά”. Οι μεγάλες κρίσεις τα τελευταία είκοσι χρόνια.



-Κόπα Αμέρικα: “Κατεβάστε τις αφίσες απ΄τον τοίχο”

Ο Λιονέλ Μέσι είναι μεγάλος σταρ του τουρνουά που αρχίζει απόψε, αλλά η Αργεντινή για να ανατρέψει τις προβλέψεις θα πρέπει οι παίκτες που πλαισιώνουν τον αρχηγό να τον αποκαθηλώσουν από ποδοσφαιρική θεότητα και να αποδεχθούν την πρόκληση να συνεργαστούν μαζί του

-Διπλοί μισθοί και διορισμοί “φίλων”

Τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τη διοίκηση του ΚΘΒΕ απέναντι στους ηθοποιούς του κατεβάζει υποψήφιο η κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώρα που η κυρία Ζορμπά ευαγγελίζεται έναν κόσμο με προκηρύξεις διαγωνισμών, ανανεώνει τη θητεία του κ. Αναστασάκη



-Χορός: Ανοιχτό παιχνίδι στην Πειραιώς

Τέσσερις ερμηνευτές δοκιμάζουν τα όρια τους στο έργο της Ανδρονίκης Μαραθάκη “It's not about if you will love me tomorrow – Μέρος 2” που παρουσιάζεται σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών



-Tomorrowland: Ελέκτρο έκρηξη στο Ελληνικό

Με χεντλάινερ τον Armin Van Buuren και ζωντανή σύνδεση με την κεντρική σκηνή του φεστιβάλ στο Βέλγιο όπου θα παίζουν μουσική οι David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike και Vini Vici, η διεθνής μουσική διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας

- Ήρθε η ώρα για μείωση των φόρων

Η προεκλογική υπόσχεση πρέπει να γίνει πράξη

Γράφουν Τάσος Αβραντίνης, Παναγιώτης Λιαργκόβας



-Η σκιά των λουκέτων πλανιέται πάνω από τις θετικές εξελίξεις

Η χώρα μας βιώνει σήμερα την πλήρη αποβιομηχάνιση και τη συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού



-Η “προίκα” του πρώτου εξαμήνου και ο δείκτης-βαρόμετρο

Ολα όσα θα πρέπει να ξέρουν οι επενδυτές για το υπόβαθρο των αγορών και τη δυναμική του επόμενου εξαμήνου. Ποιος δείκτης κρατάει τα σύνορα μεταξύ πανικού και ψυχραιμίας και τι σηματοδοτεί ο κόσμος των περιφερειακών εμπορικών μπλοκ, που αν και αργά, έχει ήδη αρχίσει να αναδύεται.



-Ελλάκτωρ: Ο ολικός μετασχηματισμός και η νέα εποχή

Μετασχηματισμός σε όλα τα επίπεδα που στόχευσε στο να νοικοκυρέψει τη χαώδη διοικητική λειτουργία και τη δαιδαλώδη διάρθρωση που προξένησαν τεράστια προβλήματα και έφεραν ζημιές

