Ευρώπη: Φέτος έχει καεί μέχρι στιγμής η δεύτερη μεγαλύτερη έκταση στην ιστορία

Οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι έκαψαν τη δεύτερη μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί ποτέ, και μάλιστα ενώ η περιοχή βρίσκεται στα μέσα της αντιπυρικής σεζόν, σύμφωνα με δεδομένα από το Κέντρο Κοινών Ερευνών της ΕΕ (JRC).

Δώδεκα χώρες της Ευρώπης έχουν καταγράψει μεγάλες πυρκαγιές φέτος, οι οποίες ανάγκασαν χιλιάδες πολίτες να εκκενώσουν τα σπίτια τους και προκάλεσαν καταστροφές σε οικίες και επιχειρήσεις. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, μαζί με την Ελλάδα, εξακολουθούν να είναι αντιμέτωπες με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν κάψει 600.731 εκτάρια στις χώρες της ΕΕ μέχρι στιγμής φέτος, έκταση που την κατατάσσει στη δεύτερη μεγαλύτερη έκταση από το 2006 οπότε και ξεκίνησαν οι σχετικές καταγραφές. Το 2017, είχαν καεί συνολικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής σεζόν(Ιούνιος με Σεπτέμβριο) 987.844 εκτάρια.

Latest updates from @jrc_effis showing UK to have had highest number of detectable fires in their 17-year record (2006-2022) & second highest burnt area 🔥🛰️

Source: https://t.co/X8CzunkKQu

