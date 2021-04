Φερχόφστατ για εμπορική συμφωνία για το Brexit: Μια αποτυχία και για τις δύο πλευρές

Οι Ευρωβουλευτές επικύρωσαν σήμερα την εμπορική συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία επετεύχθη τον Δεκέμβριο μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων και ενίοτε αποτυχημένων διαπραγματεύσεων και παρατεταμένης δυσπιστίας καθώς η Βρετανία αποχώρησε από το μπλοκ μετά από 47 χρόνια.

Την εξέλιξη αυτή γνωστοποίησε ο φιλελεύθερος ευρωβουλευτής του κόμματος Renew Europe Γκι Φερχοφστατ ο οποίος έγραψε στο Twitter «Η πρώτη εμπορική συμφωνία στην ιστορία που θέτει εμπόδια και άρση ελευθεριών. Μια αποτυχία και για τις δύο πλευρές, αλλά καλύτερα από το τίποτα».

