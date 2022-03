Φάρσα από Ρώσους στον Βρετανό ΥΠΑΜ - Προειδοποιήσεις και για άλλα βίντεο

Βρετανοί υπουργοί έχουν προειδοποιηθεί να προετοιμαστούν για την εμφάνιση περισσότερων βίντεο μετά τη φάρσα με θύμα τον υπουργό Άμυνας Μπεν Γουάλας, στην οποία νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό πρωθυπουργό αναφέρει ότι οι αντιαρματικοί πύραυλοι NLAW που το Ηνωμένο Βασιλείου στέλνει στην Ουκρανία εξαντλούνται.

Σύμφωνα με το SkyNews, η Ντάουνινγκ Στριτ κατηγόρησε το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται πίσω από τις προσπάθειες εξασφάλισης ευαίσθητων

πληροφοριών μέσω βινετοκλήσεων σε υπουργούς. Στην εν λόγω βιντεοκλήση, ο Μπ. Γουάλας φαίνεται να μιλά στον φαρσέρ που παρουσιαζόταν ως ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ.

Όπως αναφέρει η National Post, ο Γουάλας απαντά σε ένα τηλεφώνημα από ηθοποιούς που προσποιούνται Σμιχάλ, ζητώντας από Γουάλας να στείλει περισσότερους από τους πυραύλους επειδή «αυτοί που στείλατε νωρίτερα απέτυχαν».

«Δεν νομίζω ότι οι δικοί μας απέτυχαν», απάντησε ο Γουάλας. «Σας δώσαμε πάνω από 4.000. Έρχονται κι άλλα. Εξαντλούμε τα δικά μας. Αλλά μιλάω με τον υπουργό Reznikov [επικεφαλής του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας] κάθε μέρα».

Ο Γουάλας αντέδρασε όταν έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για φάρασα, λέγοντας ότι «πρέπει να πάνε άσχημα τα πράγματα για το Κρεμλίνο» εάν καταφεύγει σε «ψεύτικα βίντεο» μετά την εμφάνιση του βίντεο στο διαδίκτυο.

Things must be going so badly for the Kremlin that they are now resorting to pranks and video fakes. Not the actions of a confident Government, but then again after the Salisbury Cathedral sightseeing story, anything is possible…..👇🏻 pic.twitter.com/GE6B1VNGNt