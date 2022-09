Ελβετία: Fake αφίσες καλούν πολίτες να καταγγέλλουν τους ενεργειακά σπάταλους

Οι ελβετικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για φωτογραφίες που διακινούνται μέσω Διαδικτύου και δείχνουν αφίσες που καλούν τους πολίτες να καταγγέλλουν τους γείτονες τους αν διαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν υψηλή θερμοκρασία στα διαμερίσματα τους.

Οι φωτογραφίες αυτές που χαρακτηρίζονται ψεύτικες σύμφωνα με έναν ειδικό μπορεί να είναι στο πλαίσιο της καμπάνιας παραπληροφόρησης των Ρώσων.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν μια αφίσα που εικονίζει νεαρή γυναίκα στο τηλέφωνο και έχει την ερώτηση: «Μήπως ο γείτονας σου έχει τον θερμοστάτη του πάνω από τους 19 βαθμούς Κελσίου; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας».

Προσφέρεται μάλιστα και αμοιβή 200 ελβετικών φράγκων δηλαδή περίπου 207 ευρώ σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην αφίσα η οποία μάλιστα φέρει το σήμα της ελβετικής κυβέρνησης και τον τηλεφωνικό αριθμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Υπουργείο με ανακοίνωση του ξεκαθάρισε ότι πρόκειται περί απάτης και ξεκίνησε έρευνα.

Ο Μάρκ Όουεν Τζόουνς, βοηθός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Hamad bin Khalifa στο Κατάρ δήλωσε ότι μπορεί να συνδέεται με την ρωσική προπαγάνδα που επιδιώκει να δημιουργήσει φόβους και κοινωνικές εντάσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης. «Είναι μια φωτογραφία που έχει περάσει από Photoshop και μάλιστα αρκετά καλά», σχολιάζει ο Τζόουνς με ανάρτηση του στο Twitter.

